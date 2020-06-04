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У Києві хочуть зносити
"хрущовки" в трьох районах

У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:40

  shapo написав:..
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:11

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:А детальнее что и в каком районе Москвы предложили жителям снесенных хрущевок?

Если кратко: предложили "потемкинские бараки" в "глубинах" районов. Застройка при этом напоминает каменные джунгли Позняков/Осокорков/Харьковской.
А если учесть отсутствие метро (по сравнению с Мордором) -- выбираться оттуда может быть весесым квестом...


Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:13

  sequence написав:
  shapo написав:..
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

это вы у диванного теоретика спрашиваете, у которого вся Москва это мордор, застроенная метро исключительно, чтобы гоблины прятались от набегов светлых эльфов. По этой же причине эльфам в Киеве метро не требуется, ибо эльфы передвигаются на крыльях

Какая-то шутка слишком тонкая получилась... Речь шла всего лишь о количестве станций.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:28

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:
Что-нибудь конкретное можете написать? Я прожил в Москве 4 года и представляю что там и где.

Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.

Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:51

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Так конкретные вопросы -- в студию. Карты переселений -- общедоступны. Блоги, в которых народ "радуется" переселениям -- тоже.

Т. е. я сам себе должен ответить, а вы не в состоянии рассказать мне о паре примеров где люди недовольны. Например, куда переселили с 5-тиэтажек на Дмитриевском шоссе и почему переселенные недовольны

1. Как два пальца:
http://www.bbc.com/russian/features-49880567
http://www.dw.com/a-48936456
http://www.cian.ru/stati-renovatsija-ch ... li-284022/
-- при желании можно найти и больше...
2. Понятия не имею (и даже интересоваться не собираюсь) -- и не обещал, вроде.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53

  _hunter написав:..
1. Как два пальца:
http://www.bbc
http://www.dw
http://www.cian.ru/stati-renovatsija-ch ... li-284022/
-- при желании можно найти и больше...

даже не сомневался, что больше всего ренновацией возмущаются Бибиси и Дойчвел. Странно, что в списке нет радио свобода, гуглите лучше
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:04

  sequence написав:
  _hunter написав:..
1. Как два пальца:
http://www.bbc
http://www.dw
http://www.cian.ru/stati-renovatsija-ch ... li-284022/
-- при желании можно найти и больше...

даже не сомневался, что больше всего ренновацией возмущаются Бибиси и Дойчвел. Странно, что в списке нет радио свобода, гуглите лучше

А кто возмущаться должен? -- Первый канал и Соколов-ТВ? -- лично ВВП в Твитере?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:11

  _hunter написав:..
А кто возмущаться должен?..

))) насмешили... возмущаться должны большинство переселенцев - именно это и есть репрезентативщина, а не эти помои
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:23

  sequence написав:
  _hunter написав:..
А кто возмущаться должен?..

))) насмешили... возмущаться должны большинство переселенцев - именно это и есть репрезентативщина, а не эти помои

На каких ресурсах они должны возмущаться?.. все те же первый канал/соколов-тв?
Почему именно "большинство" -- в "той стране" ему, как известно, на все пофиг -- а 20тыс. человек -- не такое уж и меньшинство, вроде:
https://www.asi.org.ru/news/2018/04/23/ ... enovatsii/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:26


мдя - ваше мнение непокобелимо. Давайте педивикию глянем:
"С начала мая в Москве прошло около 500 народных сходов, на которых горожане требовали включения их домов в программу реновации. По сведениям «Российской газеты», стихийные акции посетили около 35 тысяч человек[67]. Сразу несколько акций пришлись на 13 мая: около 300 человек собрались на улице Лётчика Бабушкина, 500 человек собрались на Семёновской площади, 350 — на Дмитровском шоссе возле кинотеатра «Комсомолец», около 1000 — в Кузьминках возле парка. Участники акций заявляли о плачевном состоянии своих домов, требовали включения в программу, если дом отсутствовал в предварительном списке, и скорейшего расселения. На этих митингах перед горожанами выступили депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты Москвы: Иван Тетерин, Лариса Картавцева, Александр Козлов, Пётр Толстой[68].

Противники реновации приняли участие в согласованном митинге противников программы «Против сноса Москвы, в защиту частной собственности» 14 мая на проспекте Сахарова. Мероприятие было организовано муниципальными депутатами Юлией Галяминой и Еленой Русаковой, журналистами Татьяной Кособоковой и Екатериной Винокуровой и заявлено как неполитическое: участники стояли с плакатами и транспарантами «Мы за реновацию власти», «Против реновации», «Сносу нет», «Не ломайте наш дом», «Измайлово против реновации», «Сохраним Богородское», «Марфино против». Активисты движения «Белый счётчик» насчитали на акции 22 тысячи человек. Помимо противников реновации, на митинге попыталась выступить со своими доводами представительница мэрии, но толпа освистала её, а организаторы — отключили микрофон. Планировавший выступить на митинге политик Дмитрий Гудков отказался от своей речи в знак солидарности с Алексеем Навальным, которого полиция вывела с акции по требованию одного из организаторов. В резолюцию митинга вошли требования об отклонении законопроекта № 120505-7, отмены голосования в «Активном гражданине», расширения полномочий собственников земли и широком обсуждении будущего генерального плана Москвы. После мероприятия Сергей Собянин пообещал учесть мнения москвичей и внимательно отнестись к прозвучавшим на митинге содержательным заявлениям"
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