У Києві хочуть зносити

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sequence написав: Суть ренновации в финансовом плане однозначная - подменное жилье всегда стоит дороже хруща, даже после ремонта. Всегда новое больше похоже на ПОХ из-за высотности и плотности, меньше зелени - это неизбежно. Сделать это так как русские не получится - нет денех и не предвидится, поэтому все равно на уровне обсуждения останется, примерно как метро на Троэщыну. Поэтому хай живут в своих хрущиках беззаботно, пока не развалятся или не сгорят от учечки газа
нет: дороже только условные м2 -- без учета что локации что окружающей инфраструктуры. вполне себе избежно -- только для этого у застройщика хоть какая-то заинтересованность должны быть. В случае гос-программ все делается максимально "топорно". О чем и речь шла.
Какие еще госпрограммы в бизнесе где государственного не осталось ничего? Дешевле или дороже будут стоить при переселении зависит от многих факторов - от состояния инженерных сетей в районе где собираются ломать хрущи до того в какой район отселят "счастливцев" попавших в очередной раз в объятия любимого государства. Если из Печерска жильцов выкинуть в Дарницу или Троещину в какой-нибудь домик Войцеховского то проект может оказаться вполне прибыльным
sequence написав: Суть ренновации в финансовом плане однозначная - подменное жилье всегда стоит дороже хруща, даже после ремонта. Всегда новое больше похоже на ПОХ из-за высотности и плотности, меньше зелени - это неизбежно. Сделать это так как русские не получится - нет денех и не предвидится, поэтому все равно на уровне обсуждения останется, примерно как метро на Троэщыну. Поэтому хай живут в своих хрущиках беззаботно, пока не развалятся или не сгорят от учечки газа
нет: дороже только условные м2 -- без учета что локации что окружающей инфраструктуры. вполне себе избежно -- только для этого у застройщика хоть какая-то заинтересованность должны быть. В случае гос-программ все делается максимально "топорно". О чем и речь шла.
Какие еще госпрограммы в бизнесе где государственного не осталось ничего? Дешевле или дороже будут стоить при переселении зависит от многих факторов - от состояния инженерных сетей в районе где собираются ломать хрущи до того в какой район отселят "счастливцев" попавших в очередной раз в объятия любимого государства. Если из Печерска жильцов выкинуть в Дарницу или Троещину в какой-нибудь домик Войцеховского то проект может оказаться вполне прибыльным
Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"
_hunter написав:Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"
Что я, собственно, и говорил...
Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет. Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года. Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны
_hunter написав:Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"
Что я, собственно, и говорил...
Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет. Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года. Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны
Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...
Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил
Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось)