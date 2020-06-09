У Києві хочуть зносити

Додано: Чет 11 чер, 2020 12:25

_hunter написав: Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"



Что я, собственно, и говорил... Эммм... -- обычные такие гос-программы: "Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году"Что я, собственно, и говорил...

Во-первых, Москва большой город, но ещё не государство, а на российском уровне таких программ нет.Во-вторых, сравнивать Москву с Киевом просто смешно. Здесь за последние 6 лет ни одной станции метро при боксере не ввели, а мостовой переход который начали проектировать и строить более 30 лет назад обещают довести до сдачи только к концу года.Поэтому без привычного для этой власти кидалова жильцов по варианту описанному мной выше этот проект реализовать невозможно. Т. к. у меня мать живёт как раз рядом с м. Дружбы Народов в кирпичной хрущебе, то если эта власть таки на этот проект решится, то возьму сам вилы и позову её соседей для самообороны