У Києві хочуть зносити

Додано: Чет 11 чер, 2020 14:14

_hunter написав: Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...



Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил

Что выйдет -- по тому же Мордору и судить можно -- на "реновацию" там только ленивый не плюется (или тот, кого это не коснулось) Ок, напишу по-другому: программа, курируемая органом государственной власти. -- если формулировка по какой-то причине _так_ важна...Супер: 5 страниц спустя (и неделю времени) пришли к тому, о чем я говорил

1) Зачем же так дешево передергивать?Жители Бескудниково в которых я останавливался ещё в 1973г и о которых я вас сразу спросил, а вы так и не ответили, вполне довольны этой программой переселения2) Сравнивать Киев с Москвой и называть её Мордором может только местный "патриот" никогда не бывавший в Москве более недели и черпающий инфу из инета.Проблемами хрущевок начали заниматься ещё 40 лет назад, по этой теме архитекторы в ЦНИИЭП жилища расположенного как раз на Дмитриевском шоссе защитили десятки диссертаций. В Киеве несколько домов реконструировали без изменения этажности, один из них в пер. Жуковского по Васильковской. Затраты даже в этом варианте нерентабельны.Учитывая нищету Киева и вороватость и мздоимство Киевской власти никакой реновации здесь не будет пока вся эта камарилья не сгинет