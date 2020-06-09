У Києві хочуть зносити

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antey1969 написав:Ого, под предвыборным лозунгом мэра уже 6 страниц обсуждения накатали. Парни! Это еще более фейеричный предвыборный развод, чем метро на Троещину. На текущий момент под расселение строится лишь один дом на Лесном массиве. Пилотный проект, так сказать. Катавасия с его возведением тянется еще с далекого 2016-го года. То есть, прошло уже четыре года, а там даже коробка не выгнана. Внимание вопрос! За сколько лет такими темпами расселят из хотя бы пяти хрущевок? За 20 или за 30? А хрущевских домов в Киеве тысячи. Да эти пятиэтажки скорее сами рассыпаться начнут, чем дождутся сноса)))
Не совсем развод и предвыборный бред, потому что никто не будет сносить хрущебы на старой Дарнице,Витальке центр нужен. Идея сноса хрущевок витала еще в период бума 2006-2008г, потом она затихла. С точки зрения расположения район б.Дружбы Народов место сладкое. Эконом-варианты на выселках уже мало кому нужны и их переизбыток, а тут можно что-то и наварить какому-нибудь КАНу
У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах
От цікаво - це такий собі віддалений райончик ... Але ж там і хрущовок дуже мало - там переважно 70-х забудова ...
Хрущевок там примерно 30% от застройки. Причем расположены они компактными группами по 5-6 домов. К каждой такой группе на 300 квартир примыкает некоторая территория с бывшими советскими спортплощадками, насосной, электроподстанцией, сеть заездов-парковок у каждого дома, часто рядом имеется некий пустырек, под которым либо разводка канализации, либо старое советское бомбоубежище. По нынешним градостроительным нормам вместо 300 легко можно втиснуть тысячу-другую квартир в 25-этажных курятниках. На этом и строятся предвыборные лозунги Виталика. Он только "забыл" доложить, где возьмет на весь этот праздник финансирование. Частным инвесторам нахрен нужно возиться со сносом, пока есть незастроенные промки.
У Києві запланували демонтаж хрущовок: у яких районах
Першими під знесення підпадають хрущовки, які розташовані у межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту в Деснянському районі столиці.
Еще не вечер. Заявления власти никогда не совпадают с ее действиями. Более того,неизвестно что еще предложат и где жителям Братиславской и Лесного.Не исключено что найдут такие выселки где и этот вариант оправдается - наберитесь терпения и будьте оптимистом