Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області.
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято обмеження на купівлю землі.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01
Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято...
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Дивися повний текст Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято обмеження на купівлю землі.
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:30
а референдум вообщем-то и не нужен будет. Примут закон про двойное гражданство. И иносранцы со свеженькими укр.паспортами будут наравне со всеми украинцами с полным правом покупки земельки.
Ну и естественно не забываем янелоховское - "это требование мвф, иначе не будет транша; я вас всех депутатов очень прошу проголосовать, ну пожалуйста"
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