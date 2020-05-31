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Зеленський розповів, коли
для іноземців буде знято...

Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01

Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області.

Дивися повний текст Зеленський розповів, коли для іноземців буде знято обмеження на купівлю землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01

А как же референдум? а, неЛОХ?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:30

  RomanTik написав:А как же референдум? а, неЛОХ?


а референдум вообщем-то и не нужен будет. Примут закон про двойное гражданство. И иносранцы со свеженькими укр.паспортами будут наравне со всеми украинцами с полным правом покупки земельки.
Ну и естественно не забываем янелоховское - "это требование мвф, иначе не будет транша; я вас всех депутатов очень прошу проголосовать, ну пожалуйста"
Alex2007
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