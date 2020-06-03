Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?
Более детально:
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:18
Взлетят ли курс и цены на бензин?
В конце недели ожидаем виртуальный саммит ОПЕК+, где крупные производители будут договариваться о продлении беспрецедентного сокращения нефтедобычи.
Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?
Более детально:
|