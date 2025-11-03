посетитель написав:
Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся)
Это мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.
Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...
Я подозреваю, что именно тем и занимается, чтобы было так, как сейчас. Определённая разумность в том, что проверяющие скрипты заранее не публикуются, есть и это таки да обычная мировая практика. Но вот за что конкретно выгнали могли бы и сообщать. Хотя бы потому, что финмон бывает и просто неграмотным и посчитать операцию нелегальной почём зря. И даже суды говорят, что обязаны сообщать. Но то ж единицам...