Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 3.9 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 4% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 41% 28 Всього голосів : 69 Додано: Пон 03 лис, 2025 22:50 Re: monobank Порт написав: Если удастся доказательно прищемить хвост, хотя бы одному человеку в одном банке, это будет хороший прецендент. Если удастся доказательно прищемить хвост, хотя бы одному человеку в одном банке, это будет хороший прецендент.

Был же ж, вроде. И не один. Но пока это единицами, то так и остаётся только хорошими прецедентами без влияния на работу банков. А что хотя бы 10% пойдёт в суд и высудит там себе какую-то компенсацию - это утопия. Но если "пан має ще час і натхненя", почему бы и нет?

Был же ж, вроде. И не один. Но пока это единицами, то так и остаётся только хорошими прецедентами без влияния на работу банков. А что хотя бы 10% пойдёт в суд и высудит там себе какую-то компенсацию - это утопия. Но если "пан має ще час і натхненя", почему бы и нет?

Та є непоодинокі випадки коли суд ставав на сторону клієнта в таких випадках.Але ж толку для інших від цього небагато.Як ми всі бачимо НБУ щимить банки.Штрафи конські і т.п.Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся).

Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...



Банкам в свою чергу простіше щимити клієнтів так як санкцій і відповідальності ніякої(НБУ тут самоусунулся)

Це мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.

Это мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.



посетитель написав: Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але... Проблема чітких і прозорих умов.І цим мало б займатися НБУ.Але...

Це мы в Европу идём. Не знаю, как в основном делают более традиционные банки (хотя про них тоже неприятные отзывы местами доносятся), а Revolut и Zen точно объяснением причин разрыва себя не утруждают и даже специально отвечают, что по их правилам сообщать не положено. "Нам показалось, что вы нарушаете пользовательское соглашение" - это все детали, что от них можно добиться. И хорошо, если деньги вернут, а не блокнут и начнут отмораживаться. Я так понимаю, что и Моня тут ответил примерно так же.Я подозреваю, что именно тем и занимается, чтобы было так, как сейчас. Определённая разумность в том, что проверяющие скрипты заранее не публикуются, есть и это таки да обычная мировая практика. Но вот за что конкретно выгнали могли бы и сообщать. Хотя бы потому, что финмон бывает и просто неграмотным и посчитать операцию нелегальной почём зря. И даже суды говорят, что обязаны сообщать. Но то ж единицам...

