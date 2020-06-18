Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:18
Взлетят ли курс и цены на бензин?
В конце недели ожидаем виртуальный саммит ОПЕК+, где крупные производители будут договариваться о продлении беспрецедентного сокращения нефтедобычи.
Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?
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Додано: Вів 09 чер, 2020 19:20
Куда им взлететь цены и так высокое!! А ни монопольный комитет слепой ..
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:22
Курс наоборот упадет, потому что МВФ транш дает
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:33
+50грн !
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26
Re: Взлетят ли курс и цены на бензин?
Взлетят, но не сразу. В любом случае, им искусственный дефицит выгоден.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:22
На рф дорожает.
Значит у нас точно дешеветь не будет
Украина - богатая страна!
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