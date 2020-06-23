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Взлетят ли курс и
цены на бензин?

Взлетят ли курс и цены на бензин?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:18

Взлетят ли курс и цены на бензин?

В конце недели ожидаем виртуальный саммит ОПЕК+, где крупные производители будут договариваться о продлении беспрецедентного сокращения нефтедобычи.

Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?

Более детально:

Выплывет ли Украина. Взлетят ли курс и цены на бензин

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:20

Куда им взлететь цены и так высокое!! А ни монопольный комитет слепой ..
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Курс наоборот упадет, потому что МВФ транш дает...
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Наразі стабілізація -

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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26

Re: Взлетят ли курс и цены на бензин?

Взлетят, но не сразу. В любом случае, им искусственный дефицит выгоден.
reiktss
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:22

  reiktss написав:Взлетят, но не сразу. В любом случае, им искусственный дефицит выгоден.

На рф дорожает.
Значит у нас точно дешеветь не будет
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 13:06

Re: Взлетят ли курс и цены на бензин?

Сильно сомневаюсь, что курс упадет. Как бы нам этого не хотелось. Конечно, если бы они все-таки договорились, было бы неплохо, но есть свои подводные камни. Посмотрим чем все это закончится и продолжаем мониторить цены на бензин, сравнивать их на разных АЗС по Киеву. А если нам все-таки повезет и цена поползет вниз, будет хоть что-то хорошее в этом году)
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