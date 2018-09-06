Понад 1 млн підприємців звільнили від штрафів за несплату ЄСВ.
Дивися повний текст \"Сплячі\" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 16:42
"Сплячі" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися
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Дивися повний текст \"Сплячі\" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися.
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:42
в статье так и не ответили "как воспользоваться" )
я уже давно с банковских счетов жены работаю, а тут есть шанс снять арест, даже не знаю - надо оно мне или нет...
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