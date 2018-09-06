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"Сплячі" ФОП отримали податкову
амністію: Як скористатися

"Сплячі" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:42

"Сплячі" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися

Пропонуємо до обговорення:
Понад 1 млн підприємців звільнили від штрафів за несплату ЄСВ.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:42

в статье так и не ответили "как воспользоваться" )
я уже давно с банковских счетов жены работаю, а тут есть шанс снять арест, даже не знаю - надо оно мне или нет...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:20

Я чтото не поняла - платить ЕСВ на второе полугодие спящим или нет?
aaggrruu
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