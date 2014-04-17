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Россия поддерживает
калифорнийский сепаратизм

Россия поддерживает калифорнийский сепаратизм
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 02:39

Россия поддерживает калифорнийский сепаратизм

С ФСБшного сайта:
Активисты из Калифорнии пообщались с представителями ДНР, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на официальный твиттер «Yes California».
Напомним, в марте стало известно о планах делегации американской организации, выступающей за отделение Калифорнии от США, приехать в Донбасс на третью интернациональную конференцию «Диалог наций».
Отмечается, на днях представители ДНР пообщались с президентом организации «Calexit» Маркусом Эвансом.
«Между будущей независимой Республикой Калифорния и представителями Донецкой Народной Республики проходят двусторонние переговоры. Представители Донецкой Народной Республики делят «виртуальный кулак» с Маркусом Эвансом в знак дружбы по завершении первых в истории двусторонних переговоров между нашими двумя будущими народами», — сказано в сообщении.
.
https://donbasstoday.ru/kalifo…isimosti/3
.
Какая занимательная новость! Надо всячески содействовать их общению между собой, чтобы бойцы ДНР научили своих калифорнийских коллег стратегии и тактике борьбы за независимость от федералов в США и переходу территории под юрисдикцию России, как было ранее.

Интересная формулировка "двумя будущими народами". Они хотят создать народы? Для кого они это все пишут? Для больных на голову? И камент ФСБшного тролля внизу интересный. То есть они и Калифорнию хотят перевести "под юрисдикцию России"? И что они хотят сказать фразой "как было ранее". Калифорния была российской? :shock:
hxbbgaf
 
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