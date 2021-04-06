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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 06 сер, 2021 22:00
Re: Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»
Не подумавши, відправив туди своє селфі із розгорнутим паспортом. Це в них така вимога при реєстрації. Потім прочитав, що такі фото використовують для кредитів. Тепер не знаю що робити, йти міняти паспорт чи писати заяву в поліцію? Вхід в акаунт мені одразу заблокували.
Додано: Нед 12 вер, 2021 01:49
Дополнительная информация
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:53
Добрий день. Ви можете зареєструватися за посиланням -
З повагою,
Додано: Вів 20 сер, 2024 12:26
Важко там заробити так як клієнти віддають перевагу виконавцям з відгуками. Я намагався, але в мене не вийшло там заробити
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