Finance.ua: Сколько кредитов можно взять одновременно?

Для тех, кому не хватает денег
У каждого может возникнуть ситуация, когда уже есть кредит, но понадобились дополнительные деньги. Например, человек выплачивает автокредит, но в разгар летней жары у него сломался холодильник и, как ни крути, нужно покупать новый. И тут возникают вопросы. Можно взять 2 кредита одновременно или нет? Можно ли взять два кредита в одном банке или за деньгами придется идти в другое финансовое учреждение? Как лучше поступить? Давайте разбираться.
Дивися повний текст Сколько кредитов можно взять одновременно?