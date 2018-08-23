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Finance.ua: Сколько кредитов
можно взять одновременно?

Finance.ua: Сколько кредитов можно взять одновременно?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53

Finance.ua: Сколько кредитов можно взять одновременно?

Пропонуємо до обговорення:
Для тех, кому не хватает денег
У каждого может возникнуть ситуация, когда уже есть кредит, но понадобились дополнительные деньги. Например, человек выплачивает автокредит, но в разгар летней жары у него сломался холодильник и, как ни крути, нужно покупать новый. И тут возникают вопросы. Можно взять 2 кредита одновременно или нет? Можно ли взять два кредита в одном банке или за деньгами придется идти в другое финансовое учреждение? Как лучше поступить? Давайте разбираться.

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D2
 
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