Прогноз рынка недвижимости 2020

Додано: Пон 15 чер, 2020 17:18

Приглашенный эксперт –– управляющий партнер KopotLawyers, соучредитель и руководитель сервиса онлайн проверки недвижимости Monitor.EstateНасколько активен рынок недвижимости по сравнению с докарантинным периодом и аналогичным периодом прошлого года?Покупатели ждут снижения цен, а продавцы не спешат идти им на уступки. Изменится ли эта ситуация и в чью пользу – кто сдастся первым?Когда лучшее время покупать жилье? Покупателям стоит еще подождать или нужно было принимать решение «еще вчера»? Насколько отличается в этом плане ситуация на первичном и вторичном рынках?Во время кризиса доходы украинцев упали. Плюс, согласно результатам исследований, после пандемии люди начнут осторожней тратить деньги. Как это отразится на рынке недвижимости? Будут ли украинцы покупать жилье после карантина?На фоне карантина прекратилась работа более чем на 70% строек. Возобновятся ли работы на всех объектах или в Украине появится новая армия недостроев? Ваши рекомендации по выбору объектов в новостроях в нынешней ситуации?Как можно снизить риски инвестирования в новострои? Нужна ли специальная антикризисная программа для застройщиков от правительства?Останется ли недвижимость после кризиса таким же привлекательным инструментом инвестирования - то есть будет ли выгодно покупать жилье для перепродажи или сдачи в аренду?Какие тренды вырисовываются на рынке недвижимости? Будут ли крупные девелоперы поглощать слабых игроков, как будет развиваться рынок субаренды, переход к онлайн продажам?Что будет с ценами на жилье, аренду после пандемии? Будет ли развиваться ипотека?