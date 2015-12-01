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ваши слабые стороны? (недоста Вопрос на собеседовании “Какие ваши слабые стороны? (недоста + Додати

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Додано: Вів 16 чер, 2020 00:17 Вопрос на собеседовании “Какие ваши слабые стороны? (недоста



Итак, вопрос: Какие ваши слабые стороны? недостатки?



Почему работодатель задает этот вопрос? Чтобы узнать ваш уровень честности с собой, самокритичности и само осознанности. Как хорошо вы себя знаете и признаетесь себе в своих недостатках. У всех есть что-то, над чем стоит поработать. Вопрос в том, как об этом сказать, чтобы с одной стороны ответить на вопрос, с другой не разочаровать собеседующего своим недостатком.



И сразу же советы.



Первое, даже если у вас спросили во множественном числе – «слабые стороны», вы не обязаны рассказывать о всех своих слабостях. Определитесь с одной, и ее и заявляйте. Если, после того, как вы рассказали о каком-то своем недостатке, у вас спросят: «А еще?» Не стесняйтесь говорить «Все!» Если вам задали вопрос, то лучше на него ответить. Но если это что-то неприятное, вы не обязаны отвечать много.



Второй совет. Не стоит среди недостатков упоминать что-то, что существенно необходимо для позиции, на которую вы претендуете. Привлекать внимание рекрутера к существенным вещам, которые могут заставить его отказать вам.



Например, «Мой недостаток в том, что я предпочитаю работать один, не в команде». А должность подразумевает именно работу в команде. Конечно, ваши шансы получить работу уменьшатся.



«Я не люблю работать с бумажками, заполнять всякие отчеты». А эта деятельность составляет большую часть работы на позиции, на которую вы пришли наниматься.



«Я вспыльчива». А вам предстоит работать с клиентами, которые бывают разные.



«У меня плохой разговорный английский». А в требованиях к должности – умение вести переговоры на английском с партнерами.



Т.е не говорите того, что явно не совпадает с ожиданиями работодателя для соискателя на эту позицию.



Третий совет. Есть вещи, которые вообще не нужно упоминать, как свои недостатки, даже если они у вас есть, и вы их осознаете.



Например, не стоит говорить «Я безответственная», «Я не организованный», или «Я все время все забываю», «Меня раздражают люди», «Я все время опаздываю!», «Я ленивый».



Это очень плохо звучит. Даже человек не искушенный в психологии предпочтет не иметь дело с безответственными, неорганизованными, ленивыми, не соблюдающими сроки людьми, которые еще к тому же будут каждый раз раздражаться на твои попытки что-то изменить в существующей ситуации.



Ответственность, организованность, управление временем, позитивное отношение к людям и трудолюбие являются основными требованиями чуть ли не для всех позиций. Это не мелочь. Это целый пласт навыков и убеждений, которые довольно трудно приобрести и поменять. Поэтому работодатель предпочтет нанять кого-то кого не нужно менять и обучать.



Четвертый. Какие обычно слабые стороны у человека? В общем. Что люди говорят?



«Я не умею чего-то».



«У меня нет знаний, навыков».



«Я никогда не делал (нет опыта работы)».



«Мне что-то не нравится или сложно делать».



«Я какой-то не такой (черта характера нелицеприятная)».



Так вот. Чаще всего люди, говоря о своих недостатках и слабостях, склонны почему-то выбирать черты характера. Я какой-то вот такой рассякой, и это плохо. Мой совет – избегайте говорить о своем характере в контексте слабых сторон. Характер очень сложно меняется. И HRы это знают. Говорите лучше о нехватке опыта, знаний, навыков, умений. Все это очень быстро приобретается. При наличии мотивации.



Т.е общий концепт ответа на вопрос «Какие ваши слабые стороны (недостатки)?» такой:



1)Чего-то не хватает (сейчас я расскажу, как об этом говорить). 2)Я очень хочу научиться, готов тратить время и усилия, чтобы изменить ситуацию, 3) я очень быстро учусь.



Существует несколько рабочих стратегий ответа на вопрос «Какие ваши слабые стороны?»



Вы перефразируете вопрос «Какие ваши слабые стороны?» на вопрос: «В чем бы вам хотелось иметь больше опыта?» И отвечаете на него.

Например, ваша слабая сторона это отсутствие опыта переговоров с высшим руководством. Но вместо этой формулировки вы говорите: «Мне бы хотелось иметь больше опыта переговоров с высшим руководством клиентов».



Это звучит лучше, мягче, позитивнее, не категорично и перспективно. Вы в будущем надеетесь на больший опыт. Вы на вопрос ответили, и по сути. Но, отвечая, показали себя с хорошей стороны. Хотя вопрос подразумевал обратное.



Еще примеры:



«Мне бы хотелось иметь больше опыта руководства людьми» (это вместо «у меня нет управленческого опыта» или «у меня мало управленческого опыта»).



Или «мне бы хотелось иметь возможность поработать с операционными рисками» (вместо «я никогда не работала с операционными рисками»).



«Мне бы хотелось пройти тренинг по составлению презентаций в PP» (вместо «я не умею пользоваться PP или excel»)



Понимаете основную идею? «Мне бы хотелось научиться…» «Мне бы хотелось иметь больше опыта…» «Мне бы хотелось пройти тренинг по …»



Вы говорите о недостатке какого-то опыта или навыков, это слабость. Но вы говорите как бы в перспективе, что вам бы над этим хотелось поработать.



Следующая стратегия касается черт характера. Если вы все-таки решили упомянуть какую-то свою слабую черту характера, отвечая на вопрос «Какие ваши слабые стороны?», то вы говорите что-то, что слабостью не является, но добавляете слово «слишком». Или подразумеваете его.

Например. «Я слишком ответственная». «Я перфекционист». «Я трудоголик». «Слишком активная».



Так довольно часто выкручиваются соискатели, и некоторых рекрутеров это раздражает, потому что эта стратегия уже приелась. И тогда рекрутеры могут покопаться глубже в вашем ответе, задав уточняющий вопрос: «А почему вы решили, что это слабая черта?»



И вам придется объяснять. Что «слишком ответственным быть плохо, потому что все пытаешься успеть и сделать как надо, а времени не хватает, приходится оставаться после работы». А перфекционистом быть плохо, потому что «они никогда не бывают довольны результатами и потому постоянно находятся под большим стрессом». А у трудоголиков страдает семья. А слишком активные люди раздражают более спокойных коллег.



Но это стратегия, и она работает. Поэтому решайте сами, использовать ее или нет.



Еще одна стратегия ответа на вопрос «Какие ваши слабости или недостатки?» это выразить вашу слабую сторону фразой «Мне сложно».

У всех есть какие-то моменты, которые ему не нравятся в том, как организован бизнес, как ведут себя другие люди, что-то в окружающей обстановке. Но то, что вызывает сложности, является необходимой, естественной и приемлемой частью этого мира, к которой нужно привыкнуть и адаптироваться. Вот об этой временной неспособности или невозможности адаптироваться, об этой сложности, вы и будете говорить, как о своей слабости. Добавляя, конечно, что вы над этим работаете.



Например,



Напомню, мы говорим о слабостях.



«Мне сложно взаимодействовать с людьми, которые хотят, чтобы все было так, как они этого хотят и не готовы идти на компромиссы. Я понимаю, что такие люди были, есть и будут, избежать их я не смогу, я могу только приспособиться к ним. Я постепенно учусь сотрудничать с такими трудными людьми, но общение с ними занимает много времени, усилий и нервов».



«Мне не нравится работать в открытой планировке офиса, open space. Мне сложно сконцентрироваться, когда коллеги рядом разговаривают или постоянно прерывают мою работу, обращаясь ко мне с вопросами. Я знаю, что многие офисы сейчас организованы в стиле open space, и это является вызовом для меня. Но я работаю над этим. Например, я определенным образом организую свое рабочее время, чтобы все важные, требующие тишины и концентрации задания делать вместе и потом уединяюсь в комнате для встреч, чтобы их завершить. Или, если коллега обращается ко мне с вопросом, когда я занята, я договариваюсь с ним о точном времени позже, когда мы сможем вернуться к его вопросу».



Еще примеры из серии «Мне сложно»:



«Мне сложно работать в условиях спонтанности и непредсказуемости. Это меня стрессует. Я предпочитаю работать с хорошо отлаженными процессами, следовать правилам, процедурам. И склонен требовать того же от окружающих. А это порой стрессует их».



«Я ожидаю от людей профессионализма. Всё никак не могу привыкнуть к некомпетентности и разочаровываюсь каждый раз, когда встречаю не профессиональный подход».



«Мне сложно увольнять человека, даже если он это заслужил».



И еще одна стратегия. Вы говорите о каком-то своем недостатке, но подчеркиваете, что раньше он был сильным, а сейчас вы с ним уже почти справились. Но еще есть немного.

Например,



«Еще 2 года назад, у меня были трудности с делегированием. Я была на тренинге и работала с коучем. Сейчас это не вызывает таких сложностей, как раньше, я больше доверяю людям, но я осознаю, что можно было бы делегировать больше».



«Раньше я очень злилась, когда люди мне врали или не выполняли свои обещания. Это вызывало взаимные обиды. Сейчас я смирилась с нечестностью и недостатком ответственности у людей, научилась с этим справляться. Я избавилась от убеждения, что люди мне что-то должны. Это помогло мне спокойно и с юмором относится к нечестности других людей. Я также научилась использовать инструменты контроля и мотивации для стимуляции людей выполнять свою часть работы в срок».



Какие еще примеры ответов на вопрос «Какие ваши слабые стороны?» я слышала из своей практики подготовки людей к собеседованию:



«Я слишком добрый, и мне сложно сказать нет, поэтому я иногда делаю больше, чем должен».



«Я доверяю людям, меня не раз обманывали».



«Порой я углубляюсь в детали больше, чем ситуация того требует».



«Мне бывает сложно выкинуть из головы личную проблему на работе. Например, болезнь кого-то из близких. Это сказывается на моем настроении, самочувствии, энергетике».



«У меня завышенные ожидания от людей. И я разочаровываюсь, когда люди не соответствуют им». А люди это видят, и им это не нравится».



«В компании менее опытных коллег я порой настаиваю на своем мнении, не всегда детально объясняя, почему нужно сделать по-моему. Я просто говорю: «Поверьте мне и моему опыту!» Мне бывает лень объяснять очевидные вещи. Мне стоит быть более терпеливым и давать возможность молодым специалистам узнать ноу хау профессии».



По моему опыту, очень часто люди попросту не знают, что сказать на этот вопрос, потому что не осознают свои слабые стороны. Никогда не задавались этим вопросом.



Попробуйте задаться. У всех есть недостатки. Вопрос в том, как об этом сказать. Сядьте и подумайте, какие ваши слабые стороны? Что вам сложно делать? Чего вам не хватает? Навыков, опыта? Что-то у вас не получается так, как должно. А потом сформулируйте это так, чтобы это звучало приемлемо. И пусть советы, которые вы прочитали в этой статье, вам в этом помогут.



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Удачи! В этой теме я расскажу о стратегиях ответа на этот вопрос, о том, что нельзя ни в коем случае говорить и приведу много примеров приемлемых ответов.Итак, вопрос: Какие ваши слабые стороны? недостатки?Почему работодатель задает этот вопрос? Чтобы узнать ваш уровень честности с собой, самокритичности и само осознанности. Как хорошо вы себя знаете и признаетесь себе в своих недостатках. У всех есть что-то, над чем стоит поработать. Вопрос в том, как об этом сказать, чтобы с одной стороны ответить на вопрос, с другой не разочаровать собеседующего своим недостатком.И сразу же советы.Первое, даже если у вас спросили во множественном числе – «слабые стороны», вы не обязаны рассказывать о всех своих слабостях. Определитесь с одной, и ее и заявляйте. Если, после того, как вы рассказали о каком-то своем недостатке, у вас спросят: «А еще?» Не стесняйтесь говорить «Все!» Если вам задали вопрос, то лучше на него ответить. Но если это что-то неприятное, вы не обязаны отвечать много.Второй совет. Не стоит среди недостатков упоминать что-то, что существенно необходимо для позиции, на которую вы претендуете. Привлекать внимание рекрутера к существенным вещам, которые могут заставить его отказать вам.Например, «Мой недостаток в том, что я предпочитаю работать один, не в команде». А должность подразумевает именно работу в команде. Конечно, ваши шансы получить работу уменьшатся.«Я не люблю работать с бумажками, заполнять всякие отчеты». А эта деятельность составляет большую часть работы на позиции, на которую вы пришли наниматься.«Я вспыльчива». А вам предстоит работать с клиентами, которые бывают разные.«У меня плохой разговорный английский». А в требованиях к должности – умение вести переговоры на английском с партнерами.Т.е не говорите того, что явно не совпадает с ожиданиями работодателя для соискателя на эту позицию.Третий совет. Есть вещи, которые вообще не нужно упоминать, как свои недостатки, даже если они у вас есть, и вы их осознаете.Например, не стоит говорить «Я безответственная», «Я не организованный», или «Я все время все забываю», «Меня раздражают люди», «Я все время опаздываю!», «Я ленивый».Это очень плохо звучит. Даже человек не искушенный в психологии предпочтет не иметь дело с безответственными, неорганизованными, ленивыми, не соблюдающими сроки людьми, которые еще к тому же будут каждый раз раздражаться на твои попытки что-то изменить в существующей ситуации.Ответственность, организованность, управление временем, позитивное отношение к людям и трудолюбие являются основными требованиями чуть ли не для всех позиций. Это не мелочь. Это целый пласт навыков и убеждений, которые довольно трудно приобрести и поменять. Поэтому работодатель предпочтет нанять кого-то кого не нужно менять и обучать.Четвертый. Какие обычно слабые стороны у человека? В общем. Что люди говорят?«Я не умею чего-то».«У меня нет знаний, навыков».«Я никогда не делал (нет опыта работы)».«Мне что-то не нравится или сложно делать».«Я какой-то не такой (черта характера нелицеприятная)».Так вот. Чаще всего люди, говоря о своих недостатках и слабостях, склонны почему-то выбирать черты характера. Я какой-то вот такой рассякой, и это плохо. Мой совет – избегайте говорить о своем характере в контексте слабых сторон. Характер очень сложно меняется. И HRы это знают. Говорите лучше о нехватке опыта, знаний, навыков, умений. Все это очень быстро приобретается. При наличии мотивации.Т.е общий концепт ответа на вопрос «Какие ваши слабые стороны (недостатки)?» такой:1)Чего-то не хватает (сейчас я расскажу, как об этом говорить). 2)Я очень хочу научиться, готов тратить время и усилия, чтобы изменить ситуацию, 3) я очень быстро учусь.Существует несколько рабочих стратегий ответа на вопрос «Какие ваши слабые стороны?»Вы перефразируете вопрос «Какие ваши слабые стороны?» на вопрос: «В чем бы вам хотелось иметь больше опыта?» И отвечаете на него.Например, ваша слабая сторона это отсутствие опыта переговоров с высшим руководством. Но вместо этой формулировки вы говорите: «Мне бы хотелось иметь больше опыта переговоров с высшим руководством клиентов».Это звучит лучше, мягче, позитивнее, не категорично и перспективно. Вы в будущем надеетесь на больший опыт. Вы на вопрос ответили, и по сути. Но, отвечая, показали себя с хорошей стороны. Хотя вопрос подразумевал обратное.Еще примеры:«Мне бы хотелось иметь больше опыта руководства людьми» (это вместо «у меня нет управленческого опыта» или «у меня мало управленческого опыта»).Или «мне бы хотелось иметь возможность поработать с операционными рисками» (вместо «я никогда не работала с операционными рисками»).«Мне бы хотелось пройти тренинг по составлению презентаций в PP» (вместо «я не умею пользоваться PP или excel»)Понимаете основную идею? «Мне бы хотелось научиться…» «Мне бы хотелось иметь больше опыта…» «Мне бы хотелось пройти тренинг по …»Вы говорите о недостатке какого-то опыта или навыков, это слабость. Но вы говорите как бы в перспективе, что вам бы над этим хотелось поработать.Следующая стратегия касается черт характера. Если вы все-таки решили упомянуть какую-то свою слабую черту характера, отвечая на вопрос «Какие ваши слабые стороны?», то вы говорите что-то, что слабостью не является, но добавляете слово «слишком». Или подразумеваете его.Например. «Я слишком ответственная». «Я перфекционист». «Я трудоголик». «Слишком активная».Так довольно часто выкручиваются соискатели, и некоторых рекрутеров это раздражает, потому что эта стратегия уже приелась. И тогда рекрутеры могут покопаться глубже в вашем ответе, задав уточняющий вопрос: «А почему вы решили, что это слабая черта?»И вам придется объяснять. Что «слишком ответственным быть плохо, потому что все пытаешься успеть и сделать как надо, а времени не хватает, приходится оставаться после работы». А перфекционистом быть плохо, потому что «они никогда не бывают довольны результатами и потому постоянно находятся под большим стрессом». А у трудоголиков страдает семья. А слишком активные люди раздражают более спокойных коллег.Но это стратегия, и она работает. Поэтому решайте сами, использовать ее или нет.Еще одна стратегия ответа на вопрос «Какие ваши слабости или недостатки?» это выразить вашу слабую сторону фразой «Мне сложно».У всех есть какие-то моменты, которые ему не нравятся в том, как организован бизнес, как ведут себя другие люди, что-то в окружающей обстановке. Но то, что вызывает сложности, является необходимой, естественной и приемлемой частью этого мира, к которой нужно привыкнуть и адаптироваться. Вот об этой временной неспособности или невозможности адаптироваться, об этой сложности, вы и будете говорить, как о своей слабости. Добавляя, конечно, что вы над этим работаете.Например,Напомню, мы говорим о слабостях.«Мне сложно взаимодействовать с людьми, которые хотят, чтобы все было так, как они этого хотят и не готовы идти на компромиссы. Я понимаю, что такие люди были, есть и будут, избежать их я не смогу, я могу только приспособиться к ним. Я постепенно учусь сотрудничать с такими трудными людьми, но общение с ними занимает много времени, усилий и нервов».«Мне не нравится работать в открытой планировке офиса, open space. Мне сложно сконцентрироваться, когда коллеги рядом разговаривают или постоянно прерывают мою работу, обращаясь ко мне с вопросами. Я знаю, что многие офисы сейчас организованы в стиле open space, и это является вызовом для меня. Но я работаю над этим. Например, я определенным образом организую свое рабочее время, чтобы все важные, требующие тишины и концентрации задания делать вместе и потом уединяюсь в комнате для встреч, чтобы их завершить. Или, если коллега обращается ко мне с вопросом, когда я занята, я договариваюсь с ним о точном времени позже, когда мы сможем вернуться к его вопросу».Еще примеры из серии «Мне сложно»:«Мне сложно работать в условиях спонтанности и непредсказуемости. Это меня стрессует. Я предпочитаю работать с хорошо отлаженными процессами, следовать правилам, процедурам. И склонен требовать того же от окружающих. А это порой стрессует их».«Я ожидаю от людей профессионализма. Всё никак не могу привыкнуть к некомпетентности и разочаровываюсь каждый раз, когда встречаю не профессиональный подход».«Мне сложно увольнять человека, даже если он это заслужил».И еще одна стратегия. Вы говорите о каком-то своем недостатке, но подчеркиваете, что раньше он был сильным, а сейчас вы с ним уже почти справились. Но еще есть немного.Например,«Еще 2 года назад, у меня были трудности с делегированием. Я была на тренинге и работала с коучем. Сейчас это не вызывает таких сложностей, как раньше, я больше доверяю людям, но я осознаю, что можно было бы делегировать больше».«Раньше я очень злилась, когда люди мне врали или не выполняли свои обещания. Это вызывало взаимные обиды. Сейчас я смирилась с нечестностью и недостатком ответственности у людей, научилась с этим справляться. Я избавилась от убеждения, что люди мне что-то должны. Это помогло мне спокойно и с юмором относится к нечестности других людей. Я также научилась использовать инструменты контроля и мотивации для стимуляции людей выполнять свою часть работы в срок».Какие еще примеры ответов на вопрос «Какие ваши слабые стороны?» я слышала из своей практики подготовки людей к собеседованию:«Я слишком добрый, и мне сложно сказать нет, поэтому я иногда делаю больше, чем должен».«Я доверяю людям, меня не раз обманывали».«Порой я углубляюсь в детали больше, чем ситуация того требует».«Мне бывает сложно выкинуть из головы личную проблему на работе. Например, болезнь кого-то из близких. Это сказывается на моем настроении, самочувствии, энергетике».«У меня завышенные ожидания от людей. И я разочаровываюсь, когда люди не соответствуют им». А люди это видят, и им это не нравится».«В компании менее опытных коллег я порой настаиваю на своем мнении, не всегда детально объясняя, почему нужно сделать по-моему. Я просто говорю: «Поверьте мне и моему опыту!» Мне бывает лень объяснять очевидные вещи. Мне стоит быть более терпеливым и давать возможность молодым специалистам узнать ноу хау профессии».По моему опыту, очень часто люди попросту не знают, что сказать на этот вопрос, потому что не осознают свои слабые стороны. Никогда не задавались этим вопросом.Попробуйте задаться. У всех есть недостатки. Вопрос в том, как об этом сказать. Сядьте и подумайте, какие ваши слабые стороны? Что вам сложно делать? Чего вам не хватает? Навыков, опыта? Что-то у вас не получается так, как должно. А потом сформулируйте это так, чтобы это звучало приемлемо. И пусть советы, которые вы прочитали в этой статье, вам в этом помогут.Бесплатные видео и аудио материалы для тех, кто готовится пройти собеседование. Советы как отвечать на вопросы на собеседованииУдачи! akozhevnikova9

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