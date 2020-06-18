Питання рейтингу

Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05
Пішовши якось в армію, надав довідку для замороження відсотків по карті Приватбанку (50к), за пару років обнулив і закрив її. Маю штук 50 (в середньому по 5к) закритих мікропозик і один колись прострочений/проданий кредит на 800грн (погашено, на днях маю їхати в УБКІ з довідкою для коригування КІ). Банки не відкривають ліміт взагалі, кредитний рейтинг нижче середнього і ніяк не рухається, хоч 5 відкритих мікропозик, хоч жодної. Питання:в чому проблема? Банки не надають кредити клієнтам МФО, чи може у них десь є в базі, що військовий (відсотками не заробиш). Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к