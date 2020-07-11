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та мікрокредити / Питання рейтингу Питання рейтингу + Додати

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на тему Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.

Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05 Питання рейтингу Пішовши якось в армію, надав довідку для замороження відсотків по карті Приватбанку (50к), за пару років обнулив і закрив її. Маю штук 50 (в середньому по 5к) закритих мікропозик і один колись прострочений/проданий кредит на 800грн (погашено, на днях маю їхати в УБКІ з довідкою для коригування КІ). Банки не відкривають ліміт взагалі, кредитний рейтинг нижче середнього і ніяк не рухається, хоч 5 відкритих мікропозик, хоч жодної. Питання:в чому проблема? Банки не надають кредити клієнтам МФО, чи може у них десь є в базі, що військовий (відсотками не заробиш). Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к sirenkooleg1993

Повідомлень: 2 З нами з: 19.06.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:05 Re: Питання рейтингу sirenkooleg1993 написав: Питання:в чому проблема? Питання:в чому проблема? Кредитний рейтинг обчислюється за даними в кредитній історії. Банки в свою чергу при видачі кредиту й/чи кредитної картки враховують ще декілька інших обставин/факторів.



Однією з проблемою є прострочення більше 90 днів. Іншою — мікроорганізми.



УБКІ — є найбільшим кредитним бюро, з яким співпрацюють більшість фінансових підприємств. Їх мобільний додаток дозволяє безкоштовно перевіряти кредитний рейтинг. Також раз на рік можна безкоштовно перевіряти кредитну історію.



sirenkooleg1993 написав: Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к Проблему вирішити можливо, але швидко може не вийти.



По-перше, перевірте, щоб у кредитній історії не було активних договір щодо кредиту з поганою випискою (кредити з простроченням більше 7 днів). Якщо є, то їх треба закрити.

Інформація про кредитні договори й виписка пл них зберігається в бюро 10 років від дати закриття договору.



По-друге, намагайтеся більше не брати мікрозайми. Оскільки у Вас є кредитка від Альфа-Банку, то користуйтеся нею (якщо у вас платіжна картка "Максимум" і ти її отримав до грудня 2019 року, то зроби її перевипуск із аналюванням поточної карти — так ти перейдеш на тариф "Максимум 2.0", умови якого більш наближені до карток "Чорної" від monobank, "Зелена" від А-Банк).



По-третє, Вам потрібна платіжна картка з кредитним лімітом (навіть, якщо пропонують із нульовим кредитним лімітом) і бажано свій вибір зусиредити серед пропозицій банків monobank, А-Банк, ПриватБанк. Указані банки дуже тісно співпрацюють із УБКІ. А якщо нададуть кредитний ліміт, то це дозволить виправити кредитну історію.



По-четверте, після оформлення картки в одному з цих банків треба поставити мету нею активно користуюся (загальна оплати карткою від 2к грн/місяць). Також бажано отримувати зп через цей банк і тримати депозит від 2к грн.

Якщо отримуєте зп у іншому банку, то можливо краще спробувати перевірити його співпрацю з УБКІ чи можна безкоштовно переводити зарплату з карток інших банків на картку Приватбанку й зусиредитися над активним використанням картки Уні від цього банку.



ps Нажаль, Альфа-Банк тісно не співпрацює з УБКІ, тому використання їх карток не дозволить виправити історію в УБКІ. Кредитний рейтинг обчислюється за даними в кредитній історії. Банки в свою чергу при видачі кредиту й/чи кредитної картки враховують ще декілька інших обставин/факторів.Однією з проблемою є прострочення більше 90 днів. Іншою — мікроорганізми.УБКІ — є найбільшим кредитним бюро, з яким співпрацюють більшість фінансових підприємств. Їх мобільний додаток дозволяє безкоштовно перевіряти кредитний рейтинг. Також раз на рік можна безкоштовно перевіряти кредитну історію.Проблему вирішити можливо, але швидко може не вийти.По-перше, перевірте, щоб у кредитній історії не було активних договір щодо кредиту з поганою випискою (кредити з простроченням більше 7 днів). Якщо є, то їх треба закрити.Інформація про кредитні договори й виписка пл них зберігається в бюро 10 років від дати закриття договору.По-друге, намагайтеся більше не брати мікрозайми. Оскільки у Вас є кредитка від Альфа-Банку, то користуйтеся нею (якщо у вас платіжна картка "Максимум" і ти її отримав до грудня 2019 року, то зроби її перевипуск із аналюванням поточної карти — так ти перейдеш на тариф "Максимум 2.0", умови якого більш наближені до карток "Чорної" від monobank, "Зелена" від А-Банк).По-третє, Вам потрібна платіжна картка з кредитним лімітом (навіть, якщо пропонують із нульовим кредитним лімітом) і бажано свій вибір зусиредити серед пропозицій банків monobank, А-Банк, ПриватБанк. Указані банки дуже тісно співпрацюють із УБКІ. А якщо нададуть кредитний ліміт, то це дозволить виправити кредитну історію.По-четверте, після оформлення картки в одному з цих банків треба поставити мету нею активно користуюся (загальна оплати карткою від 2к грн/місяць). Також бажано отримувати зп через цей банк і тримати депозит від 2к грн.Якщо отримуєте зп у іншому банку, то можливо краще спробувати перевірити його співпрацю з УБКІ чи можна безкоштовно переводити зарплату з карток інших банків на картку Приватбанку й зусиредитися над активним використанням картки Уні від цього банку.ps Нажаль, Альфа-Банк тісно не співпрацює з УБКІ, тому використання їх карток не дозволить виправити історію в УБКІ.

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Повідомлень: 2115 З нами з: 08.03.18 Подякував: 153 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:26 Відкрив по рекомендації вище маленький депозит в приваті. На УБКІ подав інформацію по виправленню КІ по колись проданій і погашеній у колекторів позиці, а також по погашеній вчасно позиці в тій же МФО, яка чомусь висить в базі як продана. УБКІ самі з ними зв'язалися і зараз запити в процесі обробки. Питання в тому, чи варто заморочуватись з офіційними письмовими запитами і виправленням КІ в МБКІ та ПВБКІ по тому помилково "проданому" кредиту, чи матиме воно вплив на рейтинг і ймовірність погодження кредиту?? sirenkooleg1993

Повідомлень: 2 З нами з: 19.06.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 07:03 Re: Питання рейтингу sirenkooleg1993 написав: ...чи варто заморочуватись з офіційними письмовими запитами і виправленням КІ в МБКІ та ПВБКІ по тому помилково "проданому" кредиту, чи матиме воно вплив на рейтинг і ймовірність погодження кредиту?? ...чи варто заморочуватись з офіційними письмовими запитами і виправленням КІ в МБКІ та ПВБКІ по тому помилково "проданому" кредиту, чи матиме воно вплив на рейтинг і ймовірність погодження кредиту?? Як писав вище, УБКІ є найбільшим бюро, тому можна не заморочуватися зі запитами до МБКІ та ПВБКІ.



ps На сайтах кредитних бюро перевіряйте інформацію з якими установами співпрацює КІ. Від того й обирайте свій шлях. Як писав вище, УБКІ є найбільшим бюро, тому можна не заморочуватися зі запитами до МБКІ та ПВБКІ.ps На сайтах кредитних бюро перевіряйте інформацію з якими установами співпрацює КІ. Від того й обирайте свій шлях.

50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM

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Повідомлень: 2115 З нами з: 08.03.18 Подякував: 153 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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