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Питання рейтингу

Питання рейтингу
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05

Питання рейтингу

Пішовши якось в армію, надав довідку для замороження відсотків по карті Приватбанку (50к), за пару років обнулив і закрив її. Маю штук 50 (в середньому по 5к) закритих мікропозик і один колись прострочений/проданий кредит на 800грн (погашено, на днях маю їхати в УБКІ з довідкою для коригування КІ). Банки не відкривають ліміт взагалі, кредитний рейтинг нижче середнього і ніяк не рухається, хоч 5 відкритих мікропозик, хоч жодної. Питання:в чому проблема? Банки не надають кредити клієнтам МФО, чи може у них десь є в базі, що військовий (відсотками не заробиш). Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к
sirenkooleg1993
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:05

Re: Питання рейтингу

  sirenkooleg1993 написав:Питання:в чому проблема?
Кредитний рейтинг обчислюється за даними в кредитній історії. Банки в свою чергу при видачі кредиту й/чи кредитної картки враховують ще декілька інших обставин/факторів.

Однією з проблемою є прострочення більше 90 днів. Іншою — мікроорганізми.

УБКІ — є найбільшим кредитним бюро, з яким співпрацюють більшість фінансових підприємств. Їх мобільний додаток дозволяє безкоштовно перевіряти кредитний рейтинг. Також раз на рік можна безкоштовно перевіряти кредитну історію.

  sirenkooleg1993 написав:Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к
Проблему вирішити можливо, але швидко може не вийти.

По-перше, перевірте, щоб у кредитній історії не було активних договір щодо кредиту з поганою випискою (кредити з простроченням більше 7 днів). Якщо є, то їх треба закрити.
Інформація про кредитні договори й виписка пл них зберігається в бюро 10 років від дати закриття договору.

По-друге, намагайтеся більше не брати мікрозайми. Оскільки у Вас є кредитка від Альфа-Банку, то користуйтеся нею (якщо у вас платіжна картка "Максимум" і ти її отримав до грудня 2019 року, то зроби її перевипуск із аналюванням поточної карти — так ти перейдеш на тариф "Максимум 2.0", умови якого більш наближені до карток "Чорної" від monobank, "Зелена" від А-Банк).

По-третє, Вам потрібна платіжна картка з кредитним лімітом (навіть, якщо пропонують із нульовим кредитним лімітом) і бажано свій вибір зусиредити серед пропозицій банків monobank, А-Банк, ПриватБанк. Указані банки дуже тісно співпрацюють із УБКІ. А якщо нададуть кредитний ліміт, то це дозволить виправити кредитну історію.

По-четверте, після оформлення картки в одному з цих банків треба поставити мету нею активно користуюся (загальна оплати карткою від 2к грн/місяць). Також бажано отримувати зп через цей банк і тримати депозит від 2к грн.
Якщо отримуєте зп у іншому банку, то можливо краще спробувати перевірити його співпрацю з УБКІ чи можна безкоштовно переводити зарплату з карток інших банків на картку Приватбанку й зусиредитися над активним використанням картки Уні від цього банку.

ps Нажаль, Альфа-Банк тісно не співпрацює з УБКІ, тому використання їх карток не дозволить виправити історію в УБКІ.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:26

Відкрив по рекомендації вище маленький депозит в приваті. На УБКІ подав інформацію по виправленню КІ по колись проданій і погашеній у колекторів позиці, а також по погашеній вчасно позиці в тій же МФО, яка чомусь висить в базі як продана. УБКІ самі з ними зв'язалися і зараз запити в процесі обробки. Питання в тому, чи варто заморочуватись з офіційними письмовими запитами і виправленням КІ в МБКІ та ПВБКІ по тому помилково "проданому" кредиту, чи матиме воно вплив на рейтинг і ймовірність погодження кредиту??
sirenkooleg1993
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 07:03

Re: Питання рейтингу

  sirenkooleg1993 написав:...чи варто заморочуватись з офіційними письмовими запитами і виправленням КІ в МБКІ та ПВБКІ по тому помилково "проданому" кредиту, чи матиме воно вплив на рейтинг і ймовірність погодження кредиту??
Як писав вище, УБКІ є найбільшим бюро, тому можна не заморочуватися зі запитами до МБКІ та ПВБКІ.

ps На сайтах кредитних бюро перевіряйте інформацію з якими установами співпрацює КІ. Від того й обирайте свій шлях.
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:19

Один із проданих договорів оскаржив і зняли з бази (03.2014р). Стосовно ж другого (02.2014р) прийшла відповідь на запит УБКІ, що проданий. Банальна аргументація, що мені б не видали в березні до погашення лютневого не працює. Компаньйон Фінанс у відповідь на їхній запит написала що "проданий". Раніше у телефонному режимі відповідали що кредит закритий і жодних претензій, тепер взагалі відмовляються зі мною розмовляти, відповіді після письмового запиту на юридичну адресу немає.
Ще бентежить дуже низький кредитний рейтинг 272. Це при 70 закритих кредитах без прострочення і нульовому кредитному навантаженні. Ще ймовірність дефолту найближчі 6 місяців показує 61%
sirenkooleg1993
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