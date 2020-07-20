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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:05
Питання рейтингу
Пішовши якось в армію, надав довідку для замороження відсотків по карті Приватбанку (50к), за пару років обнулив і закрив її. Маю штук 50 (в середньому по 5к) закритих мікропозик і один колись прострочений/проданий кредит на 800грн (погашено, на днях маю їхати в УБКІ з довідкою для коригування КІ). Банки не відкривають ліміт взагалі, кредитний рейтинг нижче середнього і ніяк не рухається, хоч 5 відкритих мікропозик, хоч жодної. Питання:в чому проблема? Банки не надають кредити клієнтам МФО, чи може у них десь є в базі, що військовий (відсотками не заробиш). Вже цивільна особа і проблема лишилася, тільки Альфабанк дав ліміт на 20к
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:05
Re: Питання рейтингу
Кредитний рейтинг обчислюється за даними в кредитній історії. Банки в свою чергу при видачі кредиту й/чи кредитної картки враховують ще декілька інших обставин/факторів.
Однією з проблемою є прострочення більше 90 днів. Іншою — мікроорганізми.
УБКІ — є найбільшим кредитним бюро, з яким співпрацюють більшість фінансових підприємств. Їх мобільний додаток дозволяє безкоштовно перевіряти кредитний рейтинг. Також раз на рік можна безкоштовно перевіряти кредитну історію.
Проблему вирішити можливо, але швидко може не вийти.
По-перше, перевірте, щоб у кредитній історії не було активних договір щодо кредиту з поганою випискою (кредити з простроченням більше 7 днів). Якщо є, то їх треба закрити.
Інформація про кредитні договори й виписка пл них зберігається в бюро 10 років від дати закриття договору.
По-друге, намагайтеся більше не брати мікрозайми. Оскільки у Вас є кредитка від Альфа-Банку, то користуйтеся нею (якщо у вас платіжна картка "Максимум" і ти її отримав до грудня 2019 року, то зроби її перевипуск із аналюванням поточної карти — так ти перейдеш на тариф "Максимум 2.0", умови якого більш наближені до карток "Чорної" від monobank, "Зелена" від А-Банк).
По-третє, Вам потрібна платіжна картка з кредитним лімітом (навіть, якщо пропонують із нульовим кредитним лімітом) і бажано свій вибір зусиредити серед пропозицій банків monobank, А-Банк, ПриватБанк. Указані банки дуже тісно співпрацюють із УБКІ. А якщо нададуть кредитний ліміт, то це дозволить виправити кредитну історію.
По-четверте, після оформлення картки в одному з цих банків треба поставити мету нею активно користуюся (загальна оплати карткою від 2к грн/місяць). Також бажано отримувати зп через цей банк і тримати депозит від 2к грн.
Якщо отримуєте зп у іншому банку, то можливо краще спробувати перевірити його співпрацю з УБКІ чи можна безкоштовно переводити зарплату з карток інших банків на картку Приватбанку й зусиредитися над активним використанням картки Уні від цього банку.
ps Нажаль, Альфа-Банк тісно не співпрацює з УБКІ, тому використання їх карток не дозволить виправити історію в УБКІ.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:26
Відкрив по рекомендації вище маленький депозит в приваті. На УБКІ подав інформацію по виправленню КІ по колись проданій і погашеній у колекторів позиці, а також по погашеній вчасно позиці в тій же МФО, яка чомусь висить в базі як продана. УБКІ самі з ними зв'язалися і зараз запити в процесі обробки. Питання в тому, чи варто заморочуватись з офіційними письмовими запитами і виправленням КІ в МБКІ та ПВБКІ по тому помилково "проданому" кредиту, чи матиме воно вплив на рейтинг і ймовірність погодження кредиту??
Додано: Нед 12 лип, 2020 07:03
Re: Питання рейтингу
Як писав вище, УБКІ є найбільшим бюро, тому можна не заморочуватися зі запитами до МБКІ та ПВБКІ.
ps На сайтах кредитних бюро перевіряйте інформацію з якими установами співпрацює КІ. Від того й обирайте свій шлях.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:19
Один із проданих договорів оскаржив і зняли з бази (03.2014р). Стосовно ж другого (02.2014р) прийшла відповідь на запит УБКІ, що проданий. Банальна аргументація, що мені б не видали в березні до погашення лютневого не працює. Компаньйон Фінанс у відповідь на їхній запит написала що "проданий". Раніше у телефонному режимі відповідали що кредит закритий і жодних претензій, тепер взагалі відмовляються зі мною розмовляти, відповіді після письмового запиту на юридичну адресу немає.
Ще бентежить дуже низький кредитний рейтинг 272. Це при 70 закритих кредитах без прострочення і нульовому кредитному навантаженні. Ще ймовірність дефолту найближчі 6 місяців показує 61%
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