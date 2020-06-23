RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін оскаржить рішення про
підвищення норм споживання...

Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:19

Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів оскаржить скасування Шостим апеляційним судом рішення уряду про зниження норми споживання газу населенням без лічильників з 9,8 куб. м до 3,28 куб. м в той час, як платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости.

Дивися повний текст Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання газу для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89008
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:19

Результат заведомо известен.гройсман уже обжаловал коэффициент приведения газа,рубаху на себе рвал и что?Уже два года фирташ стрижёт наши деньги.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін виділив 1 млн гривень на ліквідацію наслідків...
R2 » Чет 25 чер, 2020 14:04
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 14:04
sergy_kulinich
Кабмін поставив під питання приєднання України до...
R2 » Чет 25 чер, 2020 06:17
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 06:18
summacut
Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку...
R2 » Вів 23 чер, 2020 22:27
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 22:27
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1612)
30.06.2020 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.