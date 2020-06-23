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Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів оскаржить скасування Шостим апеляційним судом рішення уряду про зниження норми споживання газу населенням без лічильників з 9,8 куб. м до 3,28 куб. м в той час, як платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости.
Дивися повний текст Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання газу для населення
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:19
Результат заведомо известен.гройсман уже обжаловал коэффициент приведения газа,рубаху на себе рвал и что?Уже два года фирташ стрижёт наши деньги.
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