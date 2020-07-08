Огляд головних макропоказників!
Чому для України так важлива співпраця з МВФ?
Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:47
Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд?
Огляд головних макропоказників!
Чому для України так важлива співпраця з МВФ?
Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання
Більш детально:
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:57
а эксперта не из соросят можно?
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:08
Слідкуйте за нашим каналом та обирайте експертів, які Вам імпонують -
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:29
"як рибку з'їсти і на ... сісти"...
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:55
Как милованушка учил:
1. пиши донос первым, иначе напишут на тебя. Повод - не имеет значения
2. если не съешь ты - съедят тебя
3. человек человеку - волк
Ничего не забыл?
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58
По мнению Милованова, доносительство - полезная функция в обществе, позволяющая "стать на вершине пищевой цепочки". "Это правила игры. Если на вас написали донос - значит, вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны написать быстре на вашего противника и оппонента. То есть, суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете того человека первым. Никого не волнует на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза, или нет. Важно: десять процентов, или какой-то процент людей в этой системе должен быть наказанным, чтобы все боялись. А вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо постоянно играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Фуд чейн - пищевая цепочка - вы хотите забраться на верх пищевой цепочки. Но там мест меньше, чем людей. И вы должны четко понимать, кто ваш первый и основной конкурент, и удирать его... На самом деле неважно, какие вы правила нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали", - говорит Милованов.
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01
Также он добавляет, что со стороны такие правила игры могут казаться несправедливыми, но на деле только те, кто их принимает и понимает, могут добиться своей цели.
"Но со стороны выглядит так, что это какая-то несправедливость. На самом деле, это неважно, какие правила вы нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали. То есть у каждого есть картбланш. Это, знаете, есть такая игры: у вас комитет, и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день пытаются убить одного человека. И если над вами верхушка остановилась, вы туда двигаетесь. Или у вас есть вероятность убить человека раз в 10 дней, то есть это такая игра, в которой вы постоянно идете вперед", - говорит Милованов.
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:06
смотрел, давненько, правда этот видосик - понравилось. Душевненько так, милосердие и честь - это явно не про этого бузинес трэнэра, что величает себя "экс-министром".
начиная с 2014, зачастую ключевые министерства и всякие Набсоветы возглавляют весьма экстравагантные люди, к сабжу имеющие весьма посредственное отношение.
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:53
Як НБУ щодо облікової ставки статегія вплине на ринок кредитів та депозитів. Чи дочекаються українці обіцяної іпотеки від 10% у названі терміни
Кажуть, криза — це час можливостей. Поради Тимофія, як максимально зберегти, а можливо, навіть примножити свої заощадження. Як сьогодні краще розпоряджатися грошима, куди вкладати, або навпаки, тримати під подушкою, і чому?
Чи буде зменшуватися довіра до долара та євро
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Додано: Чет 09 лип, 2020 15:28
Сама суть - в конце видео:
Украина - богатая страна!
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