RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС відкриє кордони для
окремих категорій українців

ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:47

ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців

Пропонуємо до обговорення:
Рада Євросоюзу затвердила рішення, яким дозволила країнам-членам з 1 липня відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Дивися повний текст ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89031
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:47

Вот опять нас в кулак сжимают в угоду Путину, он конечно радуется, что мы опять на задворках! Стыдно, отношение как будто мы грязные для них((
tanyakapa1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:30

М-да и это при том что у нас ситуация на много лучше, чем к примеру в Британии или Португалии
intrastranger
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 05.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:... 1, 2
R2 » Вів 30 чер, 2020 12:39
15 1450
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 10:12
vinitek_if
Газовий ринок для населення: Що зміниться для українців...
R2 » Чет 25 чер, 2020 11:25
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 18:07
Erufu
Кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і...
R2 » Сер 24 чер, 2020 15:40
8 418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 10:50
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87301)
01.07.2020 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.