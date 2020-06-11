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Японський стартап створив розумну маску для пандемії...
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Оскільки носіння масок стає нормою в умовах пандемії коронавируса, японський стартап Donut Robotics розробила "розумну маску", підключенням до Інтернету, яка може передавати повідомлення і переводити з японського на вісім інших мов.
Дивися повний текст Японський стартап створив розумну маску для пандемії коронавірусу (фото)
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13
Ну что тут скажешь - япона мать )
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