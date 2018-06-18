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Finance.ua: Як вибрати МФО
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:26
Пропонуємо до обговорення:
5 порад для майбутніх позичальників
Послуги мікрофінансових організацій користуються популярністю серед українців. У кожного час від часу трапляється ситуація, коли дуже потрібно купити побутову техніку, зробити приємний подарунок, встигнути скористатися вигідною пропозицією, оновити ремонт у квартирі або просто добре відпочити, але на це в необхідний момент бракує власних коштів. Тоді ми вдаємося до позикових грошей.
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D2
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Додано: Вів 07 лип, 2020 03:18
Так 400-800% річних!
Не враховуючи штрафів .
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tjps777
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:14
Ніяк не вибирате - це найкраще.
Краще звернутися до банків й отримати кредитку. Є навіть кредитки, де зняття кредитних коштів без комісії і платити 40-60% річних, а не 500% в МФО
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Rimlyanin1
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