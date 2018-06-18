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Finance.ua: Як вибрати МФО

Finance.ua: Як вибрати МФО
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:26

Finance.ua: Як вибрати МФО

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Послуги мікрофінансових організацій користуються популярністю серед українців. У кожного час від часу трапляється ситуація, коли дуже потрібно купити побутову техніку, зробити приємний подарунок, встигнути скористатися вигідною пропозицією, оновити ремонт у квартирі або просто добре відпочити, але на це в необхідний момент бракує власних коштів. Тоді ми вдаємося до позикових грошей.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 02:18

Так 400-800% річних!
Не враховуючи штрафів .
tjps777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:14

Ніяк не вибирате - це найкраще.
Краще звернутися до банків й отримати кредитку. Є навіть кредитки, де зняття кредитних коштів без комісії і платити 40-60% річних, а не 500% в МФО
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:16

Добрый день. Мне срочно понадобились деньги, в банке мне отказали из-за того, что на последнем месте я работаю всего 2 месяца, а до это я не работал, меня сократили из-за коронавируса.
Вот думаю, есть смысл попробывать взять кредит в МФО? Мне нужно 2500 грн.
user-forum
 
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