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Для в'їзду українців
відкрито 23 країни: список

Для в'їзду українців відкрито 23 країни: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:30

Для в'їзду українців відкрито 23 країни: список

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дивися повний текст Для в'їзду українців відкрито 23 країни: список.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:31

Афганистан 2 раза написали зачем-то
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