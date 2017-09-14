BIGor написав:............ Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?
Честно? Сбежал в Польшу, сиди и не возникай. Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы. Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде) Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого... проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.
ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались
Тупейший лозунг
ЛАД написав:Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно). "Ласкаве теля двох маток ссе". Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.
С приходом к власти Путина, Кучму пытались закрасить с его многовекторной политикой Про Тузлу тебе напомнить ? Или склероз тебя неожиданно накрыл ? Тройное поздравление Януковича в 2004 году из той же оперы
ЛАД написав:Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее
Как тебя бомбануло. Показал своё гнилое нутро
ЛАД написав: жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).
Наглейшая ложь Это Россия уничтожает города и убивает наших граждан.