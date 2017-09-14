Вопрос: Было ли ошибкой приглашать Путина на Аляску? Какие меры вы теперь будете предпринимать против него?



Стармер заявил, что некоторые европейские страны «слишком зависят от энергоносителей из России».



По его словам, волшебного средства не существует.



По его словам, сейчас важно вывести Украину в максимально сильную позицию.



Трамп заявил, что если цена на нефть упадет, у Путина «не останется выбора, он выйдет из этой войны».



Однако европейские страны покупают нефть у России, сказал он.



Он заявил, что ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать нефть у России.



Он продолжил:



Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть снизится, Россия, попросту говоря, смирится.



И это был последний вопрос.