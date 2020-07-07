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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:17 Генезика Уважаемые участники Форума! Прошу принять участие в обсуждении этой темы. Ваша критика, рекомендации, мнения и непосредственное участие очень важны, особенно сейчас…

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Генезика (genesics) - сфера индивидуальной и социальной жизнедеятельности человека, связанная с репродукцией. Объединяет созвучные научные и практические достижения в медицине, экономике, юриспруденции, биологии, математике, социологии, психологии и других науках. Ее появление становится революционным этапом в развитии человечества в 21 веке.

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1. Введение

Живые существа на Земле размножаются. Это единственный способ сохранить Себя во Времени. Все мы сегодня – потомки тех, кто это делал. Значит, наряду с потреблением источников энергии для поддержания жизнедеятельности, процесс размножения – важнейшая часть жизни любого организма, независимо от сложности организации и поведения.



2. Суть проблемы

Человек – живое существо, которое отличается от других сложностью организации и, как следствие, сложностью поведенческих процессов. Внутривидовая конкуренция породила и порождает множество форм социальной иерархии. Конкурентное преимущество любой особи любого вида живых существ над другими особями своего же вида прямо или косвенно положительно влияет на результат ее репродукции. Деньги, капитал – уникальное для людей универсальное средство для преобразования, накопления и реализации особью своих преимуществ. Проблема состоит в том, что человек не имеет возможности реализовать свой репродуктивный потенциал пропорционально его индивидуальным преимуществам.

С другой стороны, финансовое неравенство людей постоянно увеличивается во всем мире (Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century). Этот процесс имеет экономическую, математическую и психологическую основу, но он приводит к печальным проявлениям и последствиям.

Предлагается демократическое направление разрешения этих двух проблем.



3. Вариант решения проблемы

На сегодняшний день репродуктивная медицина дает людям возможность иметь детей теоретически в количестве близком к количеству половых клеток – у женщин, и просто в астрономическом количестве – у мужчин. Половые инстинкты, и как следствие – мотивация и поведение мужчин и женщин различны. Без учета социального "фона" половое поведение самца направлено на оплодотворение максимально возможного количества самок, половое поведение самки – цикличное привлечение из своего окружения лучшего самца для рождения детеныша.

Большинству мужчин, имеющих относительно большие денежные средства – как выражение их преимущества, характерны черты лидерства и агрессивности – как выражение полового поведения самца-победителя.

Межгосударственный Фонд «Генезика» предложит мужчине (по желанию – анонимно) иметь желаемое количество детей с помощью искусственного оплодотворения за его деньги. Документальное подтверждение – генетическая экспертиза отцовства.

Межгосударственный Фонд «Генезика» предложит женщине (по желанию – анонимно, по желанию - лично или с привлечением суррогатной матери) забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, выносить, родить и воспитывать ребенка при периодической или разовой финансовой поддержке.



4. Итог

Люди не могут воспользоваться услугой, которая не предложена. Без участия Фонда как посредника между мужчиной и женщиной это практически и юридически нереально сделать. Предполагается настоящий беби-взрыв, который будет поддержан материальным благосостоянием. Реализация этого не требует значительных финансовых инвестиций, все необходимые условия и учреждения уже почти созданы. Но необходимы межгосударственная поддержка, объединяющий центр и социальное принятие с помощью позитивной разъяснительной работы без искажений. Это революционное и гуманное направление развития человеческой цивилизации не противоречит Семейному кодексу Украины. gen20 Повідомлень: 1 З нами з: 08.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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