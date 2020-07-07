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Генезика (genesics) - сфера индивидуальной и социальной жизнедеятельности человека, связанная с репродукцией. Объединяет созвучные научные и практические достижения в медицине, экономике, юриспруденции, биологии, математике, социологии, психологии и других науках. Ее появление становится революционным этапом в развитии человечества в 21 веке.
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1. Введение
Живые существа на Земле размножаются. Это единственный способ сохранить Себя во Времени. Все мы сегодня – потомки тех, кто это делал. Значит, наряду с потреблением источников энергии для поддержания жизнедеятельности, процесс размножения – важнейшая часть жизни любого организма, независимо от сложности организации и поведения.
2. Суть проблемы
Человек – живое существо, которое отличается от других сложностью организации и, как следствие, сложностью поведенческих процессов. Внутривидовая конкуренция породила и порождает множество форм социальной иерархии. Конкурентное преимущество любой особи любого вида живых существ над другими особями своего же вида прямо или косвенно положительно влияет на результат ее репродукции. Деньги, капитал – уникальное для людей универсальное средство для преобразования, накопления и реализации особью своих преимуществ. Проблема состоит в том, что человек не имеет возможности реализовать свой репродуктивный потенциал пропорционально его индивидуальным преимуществам.
С другой стороны, финансовое неравенство людей постоянно увеличивается во всем мире (Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century). Этот процесс имеет экономическую, математическую и психологическую основу, но он приводит к печальным проявлениям и последствиям.
Предлагается демократическое направление разрешения этих двух проблем.
3. Вариант решения проблемы
На сегодняшний день репродуктивная медицина дает людям возможность иметь детей теоретически в количестве близком к количеству половых клеток – у женщин, и просто в астрономическом количестве – у мужчин. Половые инстинкты, и как следствие – мотивация и поведение мужчин и женщин различны. Без учета социального "фона" половое поведение самца направлено на оплодотворение максимально возможного количества самок, половое поведение самки – цикличное привлечение из своего окружения лучшего самца для рождения детеныша.
Большинству мужчин, имеющих относительно большие денежные средства – как выражение их преимущества, характерны черты лидерства и агрессивности – как выражение полового поведения самца-победителя.
Межгосударственный Фонд «Генезика» предложит мужчине (по желанию – анонимно) иметь желаемое количество детей с помощью искусственного оплодотворения за его деньги. Документальное подтверждение – генетическая экспертиза отцовства.
Межгосударственный Фонд «Генезика» предложит женщине (по желанию – анонимно, по желанию - лично или с привлечением суррогатной матери) забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, выносить, родить и воспитывать ребенка при периодической или разовой финансовой поддержке.
4. Итог
Люди не могут воспользоваться услугой, которая не предложена. Без участия Фонда как посредника между мужчиной и женщиной это практически и юридически нереально сделать. Предполагается настоящий беби-взрыв, который будет поддержан материальным благосостоянием. Реализация этого не требует значительных финансовых инвестиций, все необходимые условия и учреждения уже почти созданы. Но необходимы межгосударственная поддержка, объединяющий центр и социальное принятие с помощью позитивной разъяснительной работы без искажений. Это революционное и гуманное направление развития человеческой цивилизации не противоречит Семейному кодексу Украины.