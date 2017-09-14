ЛАД написав:Ручной Янукович сбежавший с командой в ростов не равно политическому контролю ? ок. Планы и результат часто отличаются. Как видим, даже если их планы были менее кровавые изначально, то изменение коньюктуры и планов их не остановило.
Опять преувеличение. Янукович далеко не был таким уж "ручным" для Кремля. И переговоры о евроинтеграции начал он. То, что не подписал на тех условиях, возможно, был прав. Не видел, чтобы последующее быстрое подписание нам сильно помогло. Нарушение начальных планов редко останавливает кого-то. Обычно стараются по ходу менять планы и добиться поставленных целей. Полностью отказаться бывает тяжело, а порой и невозможно. Поэтому и говорят: "Семь раз отмерь, один отрежь".
Прошлись по кругу и вернулись к тому что а) янукович сделал то что было нужно кремлю б) они на его побеге к ним построили знатный пиар в) их людоедтсво не остановили сломавшиеяся обычные планы и они скореектировали их в сторону людоедства. То есть мое первоначальное утверждение правильно они людоеды, просто певоночальные планы не уадались и пришлось по привычному через людоедство.
alex_dvornichenko написав:Прошлись по кругу и вернулись к тому
Уряд часів Януковича-Азарова після втечі у 2014 році переважно переховується в Росії (РФ) та окупованому Криму, включаючи самого Януковича (Рубльовка), Азарова, Пшонку, Захарченка, де багато хто з них продовжує жити, а деякі навіть працюють у російських силових структурах.
Віктор Янукович: Живе в Росії, в елітному будинку під Москвою, отримав там притулок. Микола Азаров (експрем'єр): Перебуває в РФ. Віктор Захарченко (ексміністр МВС) та інші силовики: Також у Росії, деякі працюють у силових структурах РФ. Олександр Пшонка (ексгенпрокурор), Олександр Якименко (ексголова СБУ), Павло Лебедєв (ексміністр оборони) та інші: За останніми даними живуть у Криму або в Росії.
Весь Уряд в роССії... але це не ручний уряд... це повністю незалежний... від інтересів України.
1. Началось с этого вашего высказывания:
Единственная дурость - недооценка людоедства кремля, который как оказалось готов любой свой провал в внешней политики затыкать войной не считаясь с жертвами и разрушениями.
и моего вопроса:
Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
Ответа не увидел. Действительно, прошлись по кругу. 2. Любая война это людоедство, тем не менее, люди воюют на протяжении всей истории. Это не прерогатива России. 3. Так что сделал Янукович, "нужное Кремлю", будучи президентом? Напомню, что на "вступ до Митного союзу" он так и не согласился. Его бегство было уже потом, после того как "активисты" отказались соблюдать достигнутые договорённости с лидерами оппозиции, хотя "Угоду було засвідчено главами МЗС Польщі та Німеччини, представником МЗС Франції та російським омбудсменом".
Schmit написав:Дід вже розуміє, що незламники доведуть своєю незламністю до окупації всієї держави, а ще з пів року тому також грав у незламність, рахуючи кількість танкокорпусів на складах у москалів.
танкокорпуси для брусиловського прориву і битви під Дубно не актуально, хіба дронотанки з ШІ
Дюрі-бачі написав:Саме тому виник BLM. Люди всякі є всюди. Але чим довше влада не буде карати ТЦК за порушення законів - тим більше буде самооборони. І в цій смерті на 99% винувата саме влада, яка не хоче щоб в країні працювали закони.
Сомнительно. Судя по видосикам, максимум на что они способны-это боязливо упираться и отталкиваться, пока прилюдно при женщинах и детях два лба в масках не выволочат с маршрутки и не успокоят пинком в пах, лежащего, пока третий будет держать в руках предмет,похожий на оружие, направленный в открытые двери маршрутки, хотя там были одни женщины и дети. Видос могу скинуть.
"Краще жити під владою Путіна, ніж воювати" - у Берліні проходять акції протесту проти призову на службу. Схоже Європа приречена, та і весь Захід. Дуже подобається відомий вислів: "Важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей. Слабкі люди створюють важкі часи..." Схоже зараз якраз остання стадія