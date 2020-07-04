Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв - міністр економіки.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 07:05
Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв - міністр економіки.
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:05
Re: Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв -...
Надеются, что мыши гречку не съедят?
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