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Вебинар FinUpdate - Инвестиции
без границ и при любом шторме

Вебинар FinUpdate - Инвестиции без границ и при любом шторме
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:55

Вебинар FinUpdate - Инвестиции без границ и при любом шторме



Подробнее о 10-м юбилейном вебинаре FinUpdate

Стоит ли инвестировать в кризис.
Что ждать, если нахлынет 2я волна пандемии.
Как должна зависеть стратегия инвестирования от возраста.
Когда лучше рисковать, когда применять более консервативные инструменты.
Инвестиционные возможности зарубежных рынков для украинцев. Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla.
Что такое IPO, зачем это нужно, как этим пользоваться.
Как зарабатывать не теряя. Правильные инвестиции в любых условиях.

Практические советы и пошаговые инструкции по инвестированию в Украине и даже за океаном в программе бесплатного вебинара от ведущих экспертов:
- преподаватель макроэкономики Бизнес-школы МИМ-Киев
главный экономист Ukraine Economic Outlook - Михаил Кухар;
- практикующий инвестор, 7 лет опыта работы на фондовом рынке, управляющий инвестиционными активами, лектор ООО «Фридом Финанс УКРАИНА» - Тарас Гандзий;
- директор Киевского филиала ООО «Фридом Финанс УКРАИНА» - Богдан Сидоренко;
- финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD - Василий Матий.

Начало в 12:00 по киевскому времени
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