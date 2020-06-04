FinUpdate: Как заработать на обмене валют

Изменчивый курс: покупать или продавать? Тонкости бизнеса.
Когда: 16 октября 2020 г. (пятница)
Время: 11.30
Где: Online
Стоимость: бесплатно
О чем будем говорить:
Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе. Ключевые факторы влияния и наиболее вероятные сценарии.
Валютообмен, как бизнес. Нюансы получения и продления лицензий на операции с валютой.
Полномочия представителей контролирующих органов. Валютный контроль.
Онлайн обмен валют - новые инструменты, технологии и сервисы.
Более детально: