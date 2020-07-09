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В Україні можуть створити
новий вищий суд і забрати...

В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51

В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова правового комітету Ради Андрій Костін, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друга спроба: як у Зеленського змінюють судову реформу".

Дивися повний текст В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати справи у ОАСК.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51

розвантажувати треба судову систему від нинішніх суддів.
посилання про неможливість заміни сміху варте, враховуючи опуси нинішніх жерців мантії і кишені.
igorbuda52
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