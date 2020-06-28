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Рахункова палата назвала
спірним звіт Кабміну про...

Рахункова палата назвала спірним звіт Кабміну про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:34

Рахункова палата назвала спірним звіт Кабміну про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила сьогодні, 10 липня, прес-служба Рахункової палати.

Дивися повний текст Рахункова палата назвала спірним звіт Кабміну про економію 28,2 млрд грн на публічних закупівлях.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:35

Конечно спорный. Ожидаемая стоимость всех закупок завышена, потому как выше этой стоимости учасник не может подать предложение. Поэтому автоматически по всем закупках экономия. В системе закупок необходимо сделать возможность подать предложение выше ожидаемой стоимости, тогда уже можно что-то обсуждать.
cannabis_ua
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