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Теория. Лимиты ПС
на p2p-переводы

Теория. Лимиты ПС на p2p-переводы
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:40

Теория. Лимиты ПС на p2p-переводы

При п2п-переводе возможно срабатывание лимитов как минимум в трёх точках:
1. Банк-отправитель.
2. Платёжная система, через которую отправляется перевод.
3. Банк-получатель.

С первым и последним - понятно. Лимиты выясняются в банках.
Не совсем понятен 2-й пункт: лимит самой ПС.
Чему он равен у Мастера ? Разовый/суточный/месячный/годовой ?
Можно ли его как-то увидеть/услышать/поднять по конкретной карте ?
Когда он обнуляется ? В начале месяца ?
Как происходит перевод если ПС отправителя и получателя не совпадают ?

Что делать, если Отправитель - отправляет, но до Получателя деньги не доходят, стопорятся самой ПС и возвращаются Отправителю ? Ждать нового месяца ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 09:40

Просто оставлю это здесь, для потомков:
Alfa_Bank написав:Есть лимиты со стороны МПС на пополнение карт через использование функционала Р2Р.
MasterCard:
- максимальная сумма одного перевода - эквивалент 2500 $;
- максимальная сумма переводов за календарный месяц - эквивалент 10000$;
- максимальные суммы переводов в сутки - без ограничений.
Visa:
- максимальная сумма одного перевода - эквивалент 2500 $;
- максимальная сумма переводов за календарный месяц - эквивалент 100 000$ или 750 транзакций;
- максимальные суммы переводов в сутки - 150 транзакций или эквивалент 20 000 $, лимиты на 7 дней - 250 транзакций или эквивалент 50 000 $.
Лимит пересчитывается по курсу МПС в день операции.

Как обычно - большое спасибо нашей Алле )
mustbe
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