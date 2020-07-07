Finance.ua: Что такое кредитные каникулы

И как их оформить
Коронавирус спровоцировал глобальный кризис, и Украина ощутит его последствия сильнее многих стран. МВФ прогнозирует падение отечественного ВВП на 8,2%. Компании сокращают штаты, урезают зарплаты, а некоторые и вовсе закрываются. Люди теряют работу, сбережения, им становится трудно платить по кредитам. Именно для таких ситуаций существует такая вещь как «кредитные каникулы». Они на время избавляют заемщиков от выплат. Мы расскажем, что это такое и как их оформить.
Дивися повний текст Что такое кредитные каникулы