Обмін українських ювілейних монет срібло , нейзильбер

Цікавить обмін українських ювілейних монет
Монети,що цікавлять мене
Десятинна церква
Петро Могила
Козак Мамай
Северин Наливайко
55 років Перемоги у ВВВ
10 років незалежності України
Модрина польська
Літак Ан-225 Мрія
Пилип Орлик
Святослав
Володимир Мономах
Свято Великодня
Літак Ан-2
Дрохва
Стерлядь прісноводна
Українська вишиванка
900 років "Повісті минулих літ"
475 років м.Тернопіль
400 років Києво-Могилянській академії
Костьол Святого Миколая в Києві
80 річчя Донецької області
ХХХ Олімпійські ігри в Лондоні
Кушнір
Античне судноплавство
Українська лірична пісня
650 років першій писемній згадці про м. Вінницю
Феодосій Печерський
Ігри ХХХІ Олімпіади
Петріківський розпис
Що можу запропонувати на обмін зі свого боку нейзильбер(деякі монети є в кількості)
Гриф черный
Стерлядь
Михайловский собор
Богдан Хмельницкий різновид
Город герой Севастополь
Набор Небесная сотня,Евромайдан,Революция Достоинства
Рождество Христово 1999
Аскания Нова
Параллельные Брусья
Художественная гимнастика
Николаевский зоопарк
Любка двулистая
180 лет университету Шевченко 2014
Кача
Военный госпиталь
Битва под Оршей
Щедрик
Університет водного господарства в Рівне
Хрещення Руси 2008
1025 р Хрещення Київської Русі 2013
Зубр
Морский коник
Цикламен коський
Рік кажана
пилкохвіст
давній вишгород
Освобождение Никополя
Алчевский
100 лет института виноградоства им.Таирова
Киевмиськбуд 2005
Евро 2012 набор 5 монет
Викентий Хвойко 2000
Атомная енергетика
Анна Ярославна
165 лет Киевской обсерватории
До 100 річчя Української революції
До 100 річчя Української революції Буклет
Айвазовський
Йосип Сліпий
Косівський розпис
Косівський розпис буклет
Супутник буклет
50 річчя Реформації
Катерининська церква буклет
50 років КБ Південне
Національний театр ім.Шевченко буклет
Ушинського університет
Визволення Харкова
Міжнародний рік астрономії
Максим Рильский
Покрова
Нестор Махно
Медаль Небесна сотня на варті
100 років Київському зоопарку
Літак Ан 132
Грушевський 1996
Конгрес українців 2017
Цимбали
70 рокі визв. Донбасу
70 проків Корсунь Шевченківській битві
55 роів визволення України 1999
Голодомор 2007
Сорочинська ярмарка 2005
Іван Кожедуб
Олег Антонов
Срібло
Ханський палац у Бахчисараї 2001
Медаль на честь візиту Іоанна Павла ІІ 2001
225 років Севастополю 2008
Успенський собор Києво Печерскої Лаври 1998
Іван Мазепа 2001