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Доставка инвестиционных монет из Польши
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:53
Здравствуйте.Кто заказывал или перевозил лично инвестиционные монеты из Европы( Польша)?.У меня вопросы:1)Какие условия перевоза монет через границу Польши?.2)Какие расценки по доставке почтой из Польши в Украину?
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denozaver30
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