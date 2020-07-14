В уряді побачили проблему: в школах працює велика...

Я работаю в компании которая помимо прочего производит приборы для автоматического DNA sequencing. Это машины для автоматической сборки или разборки ДНК на нуклеотиды. Когда-то делал вид что понимал структуру ДНК, таская ее в учебнике, вместо того, чтоб заняться чем-то полезным. Потом годами возводил синусы и косинусы в квадраты и кубы в институте. А потом подумал подумал да и уехал в США. Ну вас нах объяснять где используются квадраты синусов. Как можно объяснить человеку разложение сигнала на гармоники и главное зачем??? Работайте с 16 лет, выращивайте картошку, гусей, сараи стройте, тачки огородные клепайте. Там косинусы не нужны. Я вообще ох...ю - страна строила Мрию, ракеты, тяжелые машины, электронику в Харькове 30 лет назад и вот нате, косинусы уже нигде не применяются. Что дальше, через 20 лет обратно на деревья залезете и в пещеры уйдёте?