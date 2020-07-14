RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді побачили проблему:
в школах працює велика...

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:49

  Dear_Sir написав:
Я работаю в компании которая помимо прочего производит приборы для автоматического DNA sequencing. Это машины для автоматической сборки или разборки ДНК на нуклеотиды. Когда-то делал вид что понимал структуру ДНК, таская ее в учебнике, вместо того, чтоб заняться чем-то полезным. Потом годами возводил синусы и косинусы в квадраты и кубы в институте. А потом подумал подумал да и уехал в США. Ну вас нах объяснять где используются квадраты синусов. Как можно объяснить человеку разложение сигнала на гармоники и главное зачем??? Работайте с 16 лет, выращивайте картошку, гусей, сараи стройте, тачки огородные клепайте. Там косинусы не нужны. Я вообще ох...ю - страна строила Мрию, ракеты, тяжелые машины, электронику в Харькове 30 лет назад и вот нате, косинусы уже нигде не применяются. Что дальше, через 20 лет обратно на деревья залезете и в пещеры уйдёте?

Вообще-то чтобы построить что-то сложнее сарая неплохо ещё знать и гипергеометрические функции чтобы считать здания на ветровые и сейсмические воздействия равно как и чтобы рассчитывать фундаменты сейчас нужно знать как учитывается нелинейное деформирование грунта
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам
R2 » Вів 28 лип, 2020 15:20
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 11:59
svetakolot1
В Україні працює система "від бідних до багатих" -... 1, 2, 3
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:49
20 1275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 16:26
cannabis_ua
Мінцифри працює над легалізацією криптовалют та блокчейну
R2 » Вів 14 лип, 2020 11:18
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 08:51
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8703)
30.07.2020 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.