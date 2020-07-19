Про це посол України в США Володимир Єльченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол України в США.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18
Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол України в США.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18
Хочуть застосувати цей вид санкції, поки є зміст, бо потім Європа грозилась, що свою альтернативу зробить і вже не буде такого ефекту.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:50
не будет никакого отключения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:16
Разве что если на Прибалтику или Польшу нападут. А это с чокнутым карликом в кремле дело времени.
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00
Какая польша и прибалтика)) им даже мариуполь не то что не позубам.. им бы удержать то что есть
Додано: Вів 28 лип, 2020 07:30
це треба було робити в 2014, тепер вже нема сенсу.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 08:10
Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Подозреваю, что после попытки Орды принести в Прибалтику очередную порцию неорашисткого "руЗЗьке мЫра", увидим уже не только отключение от системы SWIFT но и "прощание слав... ээ ордынки" с Калининградом и в очередной раз конечно же "херойски" просранный Севастополь...Англичанам и Французам его брать уже дело привычное)).
Додано: Вів 28 лип, 2020 09:06
svetoch-10 , как что? чем хуже россии- тем больше шансов, что они перестанут финансировать днр/лнр. А без денег они быстро распадутся.
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