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Росію можуть відключити від
системи SWIFT - посол...

Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:29

Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...

Скоро! (тм)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:32

Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...

Ну может посол давит патриотизм,но отключат вряд ли..Раша учавствует финансами в мировых процессах,поставляет немерянное количество ресурсов.Это что оборвать все эти питательные цепи для граждан разных стран..?
Но посолу зачет.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:33

Опять посол Украины живет в своем паралельном мире)))))
sojertom16
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:05

  sojertom16 написав:Опять посол Украины живет в своем паралельном мире)))))

Нормальный дядька, а чушь говорить должность заставляет, вы бы на его месте и не такое говорили. Вон сколько лошар ведётся на это, правда завтра все об этом забудут.
Попаданец
 
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мечтать не вредно... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:16

Такое ощущение, что задача посла - рассказывать, как плохо сейчас в России. Да мне по хрен, как там в России, мне главное - чтобы люди в Украине наконец-то начали жить по нормальному, а не выезжали подымать экономику Польши, Чехии, Германии.
yalta1965
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  #<12
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