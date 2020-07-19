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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:29
Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Скоро! (тм)
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:32
Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Ну может посол давит патриотизм,но отключат вряд ли..Раша учавствует финансами в мировых процессах,поставляет немерянное количество ресурсов.Это что оборвать все эти питательные цепи для граждан разных стран..?
Но посолу зачет.
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:05
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:16
Такое ощущение, что задача посла - рассказывать, как плохо сейчас в России. Да мне по хрен, как там в России, мне главное - чтобы люди в Украине наконец-то начали жить по нормальному, а не выезжали подымать экономику Польши, Чехии, Германии.
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