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SkyUp має намір до кінця року
поповнити флот двома літаками

SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:23

SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія SkyUp Airlines планує до кінця 2020 року отримати від лізингодавців ще два повітряних судна.

Дивися повний текст SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:23

жаль только что большинство маршрутов по прежнему закрыто...
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