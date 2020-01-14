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Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16
Перевод денег в Украину
Добрый день, подскажите пожайлуста, если я проживаю за границей, не резидент Украины, и перевожу со своего банковского счета с помощью Свифт, деньги на счёт отца, гражданина Украины, деньги в подарок(помощь на покупку квартиры )эти деньги облагаются налогом? заранее спасибо
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:09
Re: Перевод денег в Украину
levnahamchen, при получении SWIFT-платежа банк налоги не снимет. Банк может запросить документы у получающей стороны и при их отсутствии вернуть платёж обратно.
От сего необходимо правильно заполнять реквизиты перевода и его назначение, чтобы было видно, что сын отцу переводить денежные средства.
Что касается налогов, то читаем это
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:58
Re: Перевод денег в Украину
Да. Не облагались бы если бы это были деньги на лечение или обучение - в кодексе есть исключения на этот случай, но там скорей всего должно быть документальное подтверждение что деньги были использованы на эту цель.
Но вообще учитывая что налоговая об этой операции не узнает - смысла озадачиваться этим вопросом нет, разве что отец хочет быть честным гражданином.
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:19
Re: Перевод денег в Украину
Нет.
Называется не дочитал.
Начнём с конца:
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:36
Податку немає точно,просто пишіть family....
Найпростіше IBAN на Монобанк ,якщо з Європи,там 1євро комісії.
Якщо потрібно розкажу з інших країн.
Найважче з США,тут swift.
Додано: Нед 02 тра, 2021 15:51
Re: Перевод денег в Украину
Из РФ в Украину на карту какого банка лучше получить перевод что бы с минимальной комиссией за перевод и за снятие лучше Swift или какая то штука типа
Додано: Нед 02 тра, 2021 19:06
Re: Перевод денег в Украину
К слову они ж эту комиссию компенсируют на кешбек. Мой случай: переводил 502,43 евро, на евро монокарту пришло 500,77, на кешбек упало 68,36.
Единственное жаль не записал точный курс на тот момент, но возьмем средне-потолочный 33,47: комиссия 1,66 евро что составляет 0,33% или 55,56 гривен по этому курсу - похоже что в Монобанке курс был выше потому кешбек больше чем по курсу в обменках, но тогда и комиссия в процентах получается меньше.
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