Це як пояснити, блогерку оштрафували на 5 мільйонів за рекламу казино, а по телеку вона йде кожен вечір по всім каналам, де нема марафона, а крутять якісь старі серіали.
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:39
Реклама казіно: можна, але не всім
Знову історія про бика і Юпітера.
Додано: Вів 16 гру, 2025 14:41
І взагалі, свиня калюжу знайде, тому заборона не принесе результатів, тим більше, коли є крипта і т.д. Але ось ця навʼязлива реклама онлайн-казіно, яка починається по телеку після 23-ї години, і межує із пропагандою, де використовується відверта провокація (от буквально звучить "що з тобою сталося, коли ти став таким, ти ж був гравцем" і т.д.), і закликами все більше грати, ставити на кон і спускати все, це все, я вважаю, занадто, от що треба припинити.
