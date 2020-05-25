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У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 07:58
Михалыч написав:
а о будущем-долгосрочной перспективе, проект вполне реализуем.
на Земле еще не построили, а если технически достроят то экономического смысла все равно нет в нем, а вы про Луну))...и да там нет потребителя зачем что то строить?))
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Джон
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:45
Джон написав: Михалыч написав:
а о будущем-долгосрочной перспективе, проект вполне реализуем.
на Земле еще не построили, а если технически достроят то экономического смысла все равно нет в нем, а вы про Луну))...и да там нет потребителя зачем что то строить?))
Любознательность/любопытство-страшная сила, кроме того зачем Штаты и СССР вели гонку за первенство высадки на Луне-престиж страны/строя, так и тут любознательность+престиж-это страшная штука, тем более когда политики и ученные с любознательными энтузиастами будут вкладываешь в проект не свои личные средства, а государственные
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Михалыч
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