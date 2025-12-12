|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:51
1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21
Investor_K
- Повідомлень: 11054
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:27
Investor_K написав:
Для покращення показників не забуваємо хвалити старого за дуже інтелектуальні повідомлення
Investor_K
- Повідомлень: 11054
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:24
Пролетіли і не помітили. А я усіх з цим вітаю! В окремі деі було 5000+ переглядів у гілці.
Все це означає , що тема є ТОПОВОЮ
Investor_K
- Повідомлень: 11054
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:30
Треба зробити хотабу, щоб перемогти у конкурсі. Він це при бажанні може зробити за доволі виміірний проміжок часу
Investor_K
- Повідомлень: 11054
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
