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Експерт розповів, яким буде
курс долара до кінця року

Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:56

Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром курс долара знизиться, проте до кінця року очікується повільне зростання до 31 гривні за долар. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів економічний експерт Олексій Дорошенко.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:57

ни одно существо или машина в мире не может предсказать курс к концу года, какой смысл от таких статей
oknerbob
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