22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.
Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27
"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27
начните с того, чтобы научить шахтеров заниматься чем-нибудь еще... латание дыр в бюджете надо начинать с самой крупной...
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37
Самая крупная дыра это когда люди типа Ахметова и Коломойского через офшоры уходят от уплаты налогов
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:10
Наши слуги народа, я в данном случае не имею ввиду нынешних, а вообще наверное не понимают разницу в понятия между работать и зарабатывать. Можно работать всю жизнь и не фига не заработка что вообще и происходит по большому счету, чтобы зарабатывать надо чтоб зазор позволял это делать, а чтоб был зазор надо чтоб государство строго контролировал антидемпинг, а то у нас оно думает как бабла с народа срубить, а не о том чтоб народ нармально мог заработать, да это власть имущим и не надо нищими проще манипулировать, им не когда думать о происходящем им надо наработать чтоб день прожить.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:03
Какие 0.5 минималки? Уже больше 2-х лет как если в составе семьи безработный, то субсидию вообще не дают.
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