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Открыть обменник

Открыть обменник
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:19

Открыть обменник

Добрый день, возникла идея по открытию обменника в Киеве.
Кто-то имеет подобный опыт?
По поводу требований НБУ к помещению и финансовых вложений все ясно, по поводу конкуренции, окупаемости, того, что с одной точкой на этом рынке делать нечего, тоже представление имею.
И все же, как проще всего? Скажем, есть ли "франчайзинг"? Некоторые ФК имеют точки, расположенные в соседних домах, курсы там разные, очевидно, что они независимы друг от друга.
Нашел одну партнерскую программу, не хочу заранее упоминать, в которой за 250 баксов в месяц предлагается открыть обменник. Они на себя берут все оформление отделения, а я должен его оснастить согласно требований, найти персонал, предоставить оборотные средства. Но, где тут я документально? Можно всегда же сказать, что деньги и имущество их и до свидания.
Как вообще это сейчас делается, кроме того, чтобы найти 5 млн на уставной капитал и открыть в лоб?
smdtranz
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