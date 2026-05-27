rjkz
Ну ШІ пише що тариф на Флоридщині 0.15-0.20 центів за кВтгод з усіма надбавками/зборами, і будинок з кондиціонерами запросто може насмоктати 400 дол і більше за літній місяць . Не знаю, чи відчутно це для Флоридчан..
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2026 03:37
rjkz
Ну ШІ пише що тариф на Флоридщині 0.15-0.20 центів за кВтгод з усіма надбавками/зборами, і будинок з кондиціонерами запросто може насмоктати 400 дол і більше за літній місяць . Не знаю, чи відчутно це для Флоридчан..
Додано: Сер 27 тра, 2026 04:17
В НЙ примерно такой-же.
Там сложная формула подсчета, зависящая от времени суток потребления и от пиковых нагрузок.
Это я краем уха от сотрудника слышал, в компетенцию которого это входит.
Я плачу дома за ээ, но ни разу не смотрел билл.
Честно говоря вообще не слежу за суммой, кажется вписывается в диапазон 120-200 долларов, в зависимости от сезона. У меня комуналь списывается со счета в банке, который я специально держу для автосписаний, просто слежу чтобы там не опускался баланс ниже долларов 300-т.
400 долларов....может кому-то это и чувствительно, во Флориде ниже зарплаты чем в НЙ. Я видел за июнь билл моих знакомых в НДж, 300 долларов из них отдельно 100 долларов это чарджер для тесл.
Нормальные люди к расходам относятся бережливо, но сказать, что 400 долларов в месяц шокируют? Ну хз, не думаю. Кого будет щокировать - будут экономить.
При зп 25 долларов в час, а это очень скромно, 400 долларов зарабатывается за 2 дня. В какой-то момент, мне нужен был ко-сайнер с годовым доходом в 200+ куе, знакомая сказала что сможет этто сделатьь. Косайнер так и не понадобился, поэтому я доход не знаю кроме того, что он выше 200. То есть, это 100 долларов в час минимум. Итого, за их ээ в месяц, включая зарядку тесл, она зарабатывает за 3 часа от силы. Это средний средний класс.
Знакомая в Вашингтон стейт жаловалась, что дом чтобы пришли убрать уже стоит больше 300 долларов. Ну, наверное, если люди платят 300 долларов за уборку дома, а не сами это делают, то и 400 за ээ найдут.
Додано: Сер 27 тра, 2026 08:39
Наші люди в самому дорогому штаті Каліфорнія назвали таку ціну на електричну енергію - не для будинку, а для зарядки авто Tesla Y:
- стандартна ціна 0,31$ за 1 кВтгод;
- є місця, де заряджання іде по 0,20$ за 1 кВтгод;
- зовсім безкоштовно, якщо ставити на зарядку на парковці тренажерних залів як для членів спортивного клубу.
Сказали, що це такі копійки, що хочуть продавати друге в родині авто, якому 9 років, і воно на бензині.
Додано: Сер 27 тра, 2026 09:30
Надіслав це відео рієлтору в Анталії, який тримає «руку на пульсі» і можливо єдиний порядний рієлтор на світі: працює в рієлторській конторі, власники якої - турки. А сам хлопець десь 28-30 років - азербайджанець (!), який років 5 мешкає в Анталії.
Комісійні в конторі: 2% з Продавця та 2% з Покупця. Суму комісійних ділять навпіл: наприклад, цей хлопець отримав від Покупця 2% - припустимо 6 000$, то половину віддає фірмі, а половина - то його чистий заробіток.
Він подивився відео і мені в розмові сказав так:
- в Аланіі - курортне приморське місто десь за 140 км від Анталії - дійсно ціни на нерухомість «присіли». Кількість пропозицій перевищує бажання Покупців. Можливо, повʼязано із виїздом росіян, які колись так опанували те місто.
- в місті Анталія - як в центрі провінції Antalya - такої тенденції немає і за його словами ніколи не буде: велике активне місто з населенням більше за 2,5 мільйона людей.
Назвав ціни в ЖК преміум класу - є велика серія таких комплексів із закритою територію, СПА центрами та іншим, за 3 к квартиру є на рівні 400 000…420 000$. Купують для того, щоби отримати громадянство (поріг 400 000$ - надають громадянство на всю родину, дітям повинно бути менше 18 років). Наскільки я памʼятаю, саме такі ціни в таких ЖК були і 3 роки тому.
Можливо було і трохи менше…
В цілому той хлопець сказав: «ситуація по Анталії стабільна і робота у нього завжди є».
Додано: Сер 27 тра, 2026 11:54
rjkz
Да, это так.
Или не так.
Или было так...
Существует расхожее мнение, что Канада выбирает
1. "суперкачественный людской ресурс"
2. который готов проживать там, где укажут, где морозы и медведи ср*ть боятся...
Но это не дает ответ на вопрос, как при таких жестких условиях в стране оказалось 1,5 миллиона индусов и пакистанцев, проживающих в крупнейших городах страны. Малая часть из них работает на стройках, большинство - маргиналы и проч. нечисть.
2026 год. Новое время...
Додано: Сер 27 тра, 2026 12:07
Вчора було повідомлення від наших людей в Канаді, що Уряд Канади дав НЕГАТИВНУ відповідь на офіційно спрямований запит наших українців щодо «Особливого порядку отримання Виду на проживання українців, які заїхали за Програмою CUAET».
Міністр офіційно заявив, що надали прихисток 300 000 украінців, і що нічого особливого надаватися не буде: Програма була розрахована на ТИМЧАСОВИЙ прихисток ДО ЗАКІНЧЕННЯ війни.
Після закінчення війни всі повинні повернутися в Україну.
Це про «суперкачественный людской ресурс».
Мандруючи Канадою, жодного разу не бачив індійця чи пакістанця, які би працювали на будівництві. Всі в сфері обслуговування, наприклад в готелі на Reception. Натомість наші українки: прибиральниці в номерах за 13,5 C$.
При цьому сильно був здивований: на одному перехресті ремонт дороги виконували чоловіки зовсім не індійської зовнішності та статури: бородаті мужики зростом по 2 метри.
Прямо моделі для кіно про «Дикий Захід». Ось такі були з лопатою або табличкою STOP.
Ніде в світі не бачив гігантського супермаркету чисто для китайців (!) з китайською їжею, рестораном, кафе, продуктами, одягом, тур офісами, всяким різним.
Розмірами приблизно з український NOVUS або Сільпо.
Один такий супермаркет був поруч з готелем: зайшли - можна досить дешево та смачно поїсти - здається всього за 10 С$.
Для порівняння: в ресторані в центрі міста - не китайський - основне блюдо (стейк) за 17-19 С$.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 тра, 2026 12:42, всього редагувалось 1 раз.
|