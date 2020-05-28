|
|
Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 сер, 2020 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Johnson & Johnson (J&J) підписала угоду з урядом США, відповідно до якої вона поставить 100 млн доз вакцини Ad26.COV2.S від COVID-19 на загальну суму $1 млрд. Таким чином, одна доза вакцини J&J буде коштувати $10.
Дивися повний текст Johnson & Johnson продасть уряду США вакцину від COVID-19 за ціною $10 за дозу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89674
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 16:56
halyapet написав:
Треба бути повним ідіотом, щоб колоти собі незрозумілу вакцину від хвороби, котра постійно мутує. Цю вакцину добровільно будуть колоти повні дибіли або люди під примусом через безвихідь. Сподіваюсь, зможу цього уникнути.
Ну звичайно Ви ж розумніші ніж тисячі вчених. Так і зробіть, може буде менше людей з "ракушкою" замість мізків.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3799
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор